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尊尼狄普買骷髏頭花瓶 大掃古董裝飾英國新居

環球社會熱點 08:05 2023/03/06

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美國荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）近日被指大手購買「奇特」古董，包括一個外層鑲嵌骷髏頭模具的花瓶，將放在他在英國倫敦購買的新居中裝飾。

【英國王室】哈里稱戀上梅根助認清自身 部分英軍不支持阿富汗戰爭 【下一頁】

尊尼狄普被指於上周五（3日）乘坐直昇機，突然到訪林肯郡（Lincolnshire）的一間古董店，並購買大量「奇特」（quirky）的物品，相信是倫敦新居的裝飾物。

店主米勒（Robert Miller）表示，當日下午被告知尊尼狄普突然來訪，遭要求對外封鎖消息，因為對方希望避開外界關注，放鬆地為新居添置裝飾。

    點擊圖片放大
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美俄亥俄州再有火車脫軌意外 居民被下令暫勿外出 【下一頁】

米勒指尊尼狄普鐘情吉他，最後更一口氣買走3把。米勒指尊尼狄普揀選吉他時，提起年初去世﹑與尊尼狄普去年一同演出及合作的吉他手Jeff Beck。

米勒更透露，尊尼狄普當日給人的印象「驚喜」，指對方說話雖然輕聲細語，但社交能力頗佳，而且非常友善及健談。

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責任編輯：吳漢培

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