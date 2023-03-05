【外圍一周前瞻】市場聚焦鮑威爾講話　料2月非農新增職位顯著回落

美國聯儲局本月下旬會舉行今年第二次議息會議，隨著通脹數據偏強，加息步伐擴闊的預期再次升溫。市場本周將會聚焦多項就業數據，包括周三公布的「小非農」ADP就業人數變動，到周五更有2月非農新增職位及2月份失業率，1月非農數據遠超預期震驚市場，若再出現驚嚇，或會令美股出現波動。

另外，聯儲局主席鮑威爾周二（7日）及周三（8日）將出席兩場國會聽證會，其講話將令市場更了解當局最新的利率取向。

平均時薪增長幅度同樣要關注

1月非農新增職位51.7萬份，聯博固定收益聯席主管暨全球固定收益投資總監 Scott DiMaggio指數字反映美國勞動力市場短缺，空缺以餐飲及零售行業的低收入工作為主，正是勞工市場最難以吸引人才的行業。

現時市場預測2月份新增職位會顯著回落至21.5萬份。2月失業率則預期維持3.4%。另一個關注點會是平均時薪增長幅度，市場現時料2月平均時薪按年升4.7%，較1月4.4%為高，若增長超過預期，或會引起市場對通脹及工資螺旋上升的擔憂。

黑田東彥周五主持最後一次政策會議

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，1月份的非農數據令市場大跌眼鏡，亦提升了聯儲局的加息壓力，市場原預期歐美央行今年首季會完成加息周期，但現時已被推遲，投資者需關注聯儲局3月議息對利率的最新預測，觀察5月及6月是否需要再加息，亦預期美債息仍有上升空間。

另一方面，日本周五（10日）將舉行政策會議，為現任行長黑田東彥最後一次主持會議，由於候任行長植田和男早前已表明會繼續維持寬鬆貨幣政策，市場預期黑田在今次會議中未必會再有將收益率曲線控制（YCC）擴闊的大動作出現。

美國本周重點數據 日期 項目 預測 前值 06/03/23 1月工廠訂單（按年） -1.8% -1.8% 1月耐用品訂單終值（按年） -4.5% -4.5% 07/03/23 1月批發庫存終值（按月） -0.4% -0.4% 08/03/23 1月消費信貸 250億美元 115.7億美元 2月ADP就業變動 20萬 10.6萬 1月貿易收支 -690億美元 -674億美元 1月JOLTS職位空缺 1058.4萬 1101.2萬 09/03/23 首次申請失業救濟金人數 19.5萬 19萬 連續申領失業救濟金人數 165.9萬 165.5萬 10/03/23 2月非農新增職位 21.5萬 51.7萬 2月失業率 3.4% 3.4% 2月平均時薪（按年） 4.7% 4.7%

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編輯：葉志偉