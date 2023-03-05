高盛及貝恩資本 傳有意競購SUBWAY

美國連鎖快餐廳營運商SUBWAY近月傳出賣盤，估值約100億美元。外電引述消息指，美國投行高盛(美：GS)的資產管理部門有意競購SUBWAY。多間私募基金包括貝恩資本及TPG(美：TPG) 等，亦傳對收購SUBWAY有興趣。

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SUBWAY於1965年由德魯卡（Fred DeLuca）和巴克（Peter Buck）共同創辦，至今都由兩個創辦人家族持有。截至2021年，Subway在全球100多個國家地區，開設超過3.7萬家門市，其中約2.1萬家位於美國，是其主要市場。據研究調查公司Technomic的數據顯示，SUBWAY是當地速食快餐連鎖店最多分店的企業，其次是星巴克(美：SBUX) 及麥當勞(美：MCD) 。

SUBWAY早前曾指，因面對市場競爭加劇及成本上漲，正探討出售的過程，惟這並未有詳細的時間表，也不會保證一定會出售。

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