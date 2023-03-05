歐央行料歐元區核心通脹續高企 拉加德稱再加息勢在必行

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）周日（5日）受訪時表示，歐元區核心通脹預期在短期內持續高企，月底加息0.5厘相信是「勢在必行」。

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拉加德向西班牙媒體Vocento表示，央行月底「非常大機會」（very very likely）繼續加息。她亦同時警告，即使歐元區總體通脹率未來或持續下降，但核心通脹短期內恐怕僧維持在「令人不適」的高位。

拉加德表明，歐央行必須持續採取必要措施，繼續把通脹率降回2％水平。她指歐元區經濟狀況較預期理想，經濟生產應該會從2022年最後一季的接近停滯水平增加。

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歐元區2月核心通脹率為5.6%，較1月的5.3%增加。部分官員憂慮增幅源自服務行業的工資增長，使物價增長持續，擔心增長趨勢難以打破。

去年10月歐元區消費物價調和指數（HICP）創歷史新高，達10.6%。隨後HICP持續回落，至今年2月時達8.5%，惟與歐央行的通脹目標水平仍有明顯差距。

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責任編輯：吳漢培