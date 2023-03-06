【京東9618】京東「百億補貼」售iPhone 14低港15%　香港用戶無份

▲ 【京東9618】京東「百億補貼」促銷 提前至3月6日零時上線

京東 （09618） （美：JD）「百億補貼」已於3月6日0時全面上線京東App，較原先計劃（3月6日晚上8時）提早20小時。京東收市升1.4%，收報187.3元，成交19億元。

根據京東APP，最吸引是電子產品的補貼，包括蘋果產品iPhone、iPad、MacBook Air，以及任天堂日版遊戲機Switch，不過香港無份。

iPhone 14Plus 128GB：

補貼540元（人民幣，下同）→5699元

補貼540元（人民幣，下同）→5699元 iPhone 14 256GB星光色：

補貼540元→5759元

補貼540元→5759元 iPhone 14Pro 256GB

補貼540元→7559元

補貼540元→7559元 iPad 9代 10.2吋 64GB：

補貼320元→2279元

補貼320元→2279元 任天堂OLED日版彩色：

補貼320元→1939元

以iPhone 14Pro 256GB來說，減價540元或6.7%，售7559元，折算約8561港元，港售9399元，較港低8.9%。

至於iPhone 14 256GB 星光色，補貼540元或8.6%，售5759元，折算約6522港元，較港售價7699元低15%。

「百億補貼」這個由拼多多（美：PDD）最先提出的低價銷售策略，已經吸引包括天貓、京東等在內的核心電商平台仿效，並在應用程序開設活動入口。

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記者：伍鍵文