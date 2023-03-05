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德軍工企業傳投資逾16億 擬在烏設坦克工廠

環球政治 17:14 2023/03/05

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德國軍工企業Rheinmetall被指正在商討，在烏克蘭設立坦克生產工廠，預料耗資2億歐元（約16.7億港元）。

俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用 【下一頁】

德國地區報章《萊茵郵報》（Rheinische Post）上周六（4日）引述Rheinmetall行政總裁帕佩加（Armin Papperger）的訪問，指企業計劃在烏克蘭設立坦克生產工廠，估計一年能生產400輛黑豹式（Panters）坦克。

帕佩加表示，正與烏克蘭政府商討，指對話有進展，希望在未來兩個月內有決定。帕佩加指即使西方供應大量武器裝備襲烏克蘭防衛自身，但烏國未具備重奪所有領土的軍事力量。

帕佩加認為，烏軍將需要最少600至800輛坦克，在當地設立工廠有能加快烏軍獲得足夠的坦克。帕佩加亦堅信，保護工廠免受俄軍空襲「不會困難」。

俄財閥警告政府資金短缺 恐來年「乾塘」 【下一頁】

據悉，帕佩加透露Rheinmetall正全力生產坦克，希望產量能達一年250輛，現時已生產30部豹2A4，另有約88部舊版本豹1（Leopard 1）

Rheinmetall主要生產彈藥及其他軍事裝備，亦有與德國另一間國防工廠公司Krauss-Maffei Wegmann合作，生產「豹2」坦克（Leopard 2）。

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責任編輯：吳漢培

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