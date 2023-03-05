▲ 【兩會2023】李克強：今年經濟增長目標約5% 居民消費價格增長約3%

全國人大會議開幕，總理李克強發表任內最後一份《政府工作報告》，指今年經濟增長目標5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡。

報告提到，要堅持穩字當頭、穩中求進，保持政策連續性針對性，加強各類政策協調配合，形成共促高品質發展合力，積極的財政政策要加力提效，而赤字率約3%。

報告又稱，完善稅費優惠政策，對現行減稅降費、退稅緩稅等措施，該延續的延續，該優化的優化。做好基層「三保」工作。穩健的貨幣政策要精準有力，保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，支持實體經濟發展，同時要保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定，産業政策要發展和安全並舉。

內地去年經濟增長3%，城鎮新增就業1206萬人，年末城鎮調查失業率降到5.5%，居民消費價格上漲2%，貨物進出口總額增長7.7%，財政赤字率控制在2.8%。

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記者：伍鍵文