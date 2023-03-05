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美高梅賭場傳上月起設立 外國客戶博彩專區

股樓投資 16:27 2023/03/05

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網上博彩媒體《GGRAsia》報道，澳門賭場營運商美高梅中國 （02282） 旗下的美獅美高梅、澳門美高梅，在2月底起已劃出國際娛樂專區，供內地、港澳以外的客人參與博彩。有意在上述賭場的國際娛樂專區參與博彩的客人，需要出示護照或旅行證件，以及由澳門當局頒發的相關入境卡，從而證明他們的外國人身份。報道又提及，除了美高梅賭場，金沙中國 （01928） 旗下威尼斯人亦已作出類似安排。

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澳門政府去年底表示，今年起以外國賭客毛收入作計算而繳納的5%稅項可減免；為方便計算外國客的毛收入，賭場營運商為外國客設專區、專碼。

摩根大通近日發表報告指，澳門2月整體博彩收入增33％至103.24億澳門元，高於市場預期的100億澳門元；日均收入為3.69億澳門元，與1月的3.74億澳門元相若，意味即使農曆新年過去，賭場仍能維持好表現，有助市場對持續復甦保持信心。

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撰文 : 李尚毅

美高梅中國（02282） 港股

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