  • 23°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美俄亥俄州再有火車脫軌意外 居民被下令暫勿外出

環球社會熱點 16:05 2023/03/05

分享：

分享：

美國俄亥俄州再次發生火車出軌意外，為當地兩個月內第二宗，涉事公司同是上次東巴勒斯坦（East Palestine）火車脫軌意外的諾福克南方鐵路（Norfolk Southern Railway）。

美列車出軌洩有害化學物 釀環境災難 民眾稱「根本住唔到」 【下一頁】

克拉克縣（Clark）緊急管理部門確認，上周六（4日）當地一列212卡火車在下午約5時，於斯普林菲爾德（Springfield）附近脫軌。據悉，約20節車卡翻側，不少路段亦因意外暫時停用。

事發地區範圍1,000呎的居民被要求，暫時留在室內。意外更波及附近的發電纜，導致斯普林菲爾德最多1,500名用戶失去電力供應。

諾福克南方鐵路發言人向美國巢媒體確認有意外發生，並表明事件不涉及任何危險物品，亦無造成心員受傷。惟當地媒體指出，現場有危險品處理人員。

希臘火車事故錄音曝光 揭司機按指示衝紅燈 【下一頁】

目擊者表示，當時突然傳出巨響，火車一節車卡突然脫軌，後方車卡便受影響相繼翻倒。

東巴勒斯坦於上月初發生火車脫軌意外後，當地食水及空氣被指受危險品污染，民眾一度被撤離，及後不少回去後報稱有不適。今次事發地點與東巴勒斯坦相隔僅不足500公里。

俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）指出，諾福克南方鐵路在過去5個月內在當地發生4宗火車脫軌事故，直指狀況令人難以接受。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美成年人每日料睇TikTok近1小時 迫近Netflix
2023/03/03
美成年人每日料睇TikTok近1小時 迫近Netflix
美佛州擬立法規管博客撰文 收錢寫州長前需先登記
2023/03/03
美佛州擬立法規管博客撰文 收錢寫州長前需先登記
特朗普國會山莊暴動言論無免責 司法部稱可民事控告
2023/03/03
特朗普國會山莊暴動言論無免責 司法部稱可民事控告
麥當娜再傳「忘年戀」 新歡29歲拳擊教練
2023/03/03
麥當娜再傳「忘年戀」 新歡29歲拳擊教練
高比拜仁遺體照案和解 遺孀獲賠逾2.25億
2023/03/03
高比拜仁遺體照案和解 遺孀獲賠逾2.25億

你可能感興趣

美成年人每日料睇TikTok近1小時 迫近Netflix
16:30 2023/03/03
美成年人每日料睇TikTok近1小時 迫近Netflix
美佛州擬立法規管博客撰文 收錢寫州長前需先登記
15:53 2023/03/03
美佛州擬立法規管博客撰文 收錢寫州長前需先登記
特朗普國會山莊暴動言論無免責 司法部稱可民事控告
14:15 2023/03/03
特朗普國會山莊暴動言論無免責 司法部稱可民事控告
交通事故 美國 俄亥俄 火車 鐵路

下一篇文章

【俄烏戰爭一周年】巴赫穆特烏守軍負隅頑抗 俄防長罕見訪前線（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

俄頂尖科學家寓所被勒死 有份研發國產疫苗
俄頂尖科學家寓所被勒死 有份研發國產疫苗
【俄烏戰爭一周年】巴赫穆特烏守軍負隅頑抗 俄防長罕見訪前線（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】巴赫穆特烏守軍負隅頑抗 俄防長罕見訪前線（持續更新）
【英國王室】哈利自傳批一人成導火線 查理斯終爆發落「驅逐令」
【英國王室】哈利自傳批一人成導火線 查理斯終爆發落「驅逐令」
俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用
俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用
日本工會要求加薪4.5% 近30年來最高
日本工會要求加薪4.5% 近30年來最高
希臘火車事故錄音曝光 揭司機按指示衝紅燈
希臘火車事故錄音曝光 揭司機按指示衝紅燈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款