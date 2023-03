美俄亥俄州再有火車脫軌意外 居民被下令暫勿外出

美國俄亥俄州再次發生火車出軌意外,為當地兩個月內第二宗,涉事公司同是上次東巴勒斯坦(East Palestine)火車脫軌意外的諾福克南方鐵路(Norfolk Southern Railway)。

克拉克縣(Clark)緊急管理部門確認,上周六(4日)當地一列212卡火車在下午約5時,於斯普林菲爾德(Springfield)附近脫軌。據悉,約20節車卡翻側,不少路段亦因意外暫時停用。

事發地區範圍1,000呎的居民被要求,暫時留在室內。意外更波及附近的發電纜,導致斯普林菲爾德最多1,500名用戶失去電力供應。

諾福克南方鐵路發言人向美國巢媒體確認有意外發生,並表明事件不涉及任何危險物品,亦無造成心員受傷。惟當地媒體指出,現場有危險品處理人員。

目擊者表示,當時突然傳出巨響,火車一節車卡突然脫軌,後方車卡便受影響相繼翻倒。

