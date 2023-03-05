美俄亥俄州再有火車脫軌意外 居民被下令暫勿外出

美國俄亥俄州再次發生火車出軌意外，為當地兩個月內第二宗，涉事公司同是上次東巴勒斯坦（East Palestine）火車脫軌意外的諾福克南方鐵路（Norfolk Southern Railway）。

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克拉克縣（Clark）緊急管理部門確認，上周六（4日）當地一列212卡火車在下午約5時，於斯普林菲爾德（Springfield）附近脫軌。據悉，約20節車卡翻側，不少路段亦因意外暫時停用。

事發地區範圍1,000呎的居民被要求，暫時留在室內。意外更波及附近的發電纜，導致斯普林菲爾德最多1,500名用戶失去電力供應。

諾福克南方鐵路發言人向美國巢媒體確認有意外發生，並表明事件不涉及任何危險物品，亦無造成心員受傷。惟當地媒體指出，現場有危險品處理人員。

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目擊者表示，當時突然傳出巨響，火車一節車卡突然脫軌，後方車卡便受影響相繼翻倒。

WATCH: Video shows a Norfolk Southern train derailing in Clark County, Ohio Saturday. Railroad officials say there are no injuries or hazardous materials in the 20 cars that derailed. (Video: CNN/Shawn Heaton) pic.twitter.com/QGgFwJTI80 — 13abc (@13abc) March 5, 2023

東巴勒斯坦於上月初發生火車脫軌意外後，當地食水及空氣被指受危險品污染，民眾一度被撤離，及後不少回去後報稱有不適。今次事發地點與東巴勒斯坦相隔僅不足500公里。

俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）指出，諾福克南方鐵路在過去5個月內在當地發生4宗火車脫軌事故，直指狀況令人難以接受。

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責任編輯：吳漢培