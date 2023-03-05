【英國王室】哈里稱戀上梅根助認清自身 部分英軍不支持阿富汗戰爭

▲ 哈里不希望「傳承」創傷。

英國哈里王子（Prince Harry）日前受訪時表示，部分英國士兵並非完全支持阿富汗戰爭，直指英國民眾因為戰爭不全面支持英軍。

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哈里上周六（4日）在直播中表示，其中一個原因英國民眾不太支持英軍，是因為他們認為士兵入伍的目標就是阿富汗戰爭。然而，他指士兵只是按命令行動，並非只為戰爭。

哈里亦明言，認為英軍內不少人不完全支持或反對阿富汗，指士兵接受訓練然後執行任務，大家只是完成獲分發的工作。

同時哈里對離開英國感到高興，為一對子女能夠在美國成長覺得開心。他坦言離開失去不少，但收穫同樣豐富，並稱難以想像阿奇（Archie）及莉莉貝特（Lilibet）如何在過往的環境下快樂成長。

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哈里稱身為家長，他嘗試避免把自己的創傷「傳承」予下一代，如果自己未有移居美國，讓子女在原來的環境下生活，感覺猶如自我挫敗（self defeating）。

另外，哈里亦指與妻子梅根（Meghan Markle）相戀挽救了自己。他稱梅根來自不同的世界，她的出現幫助哈里真正了解自己。

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責任編輯：吳漢培