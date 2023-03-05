【兩會開幕】發改委報告提及鞏固提升 香港國際金融貿易航運中心地位

兩會開幕，國家發改委發表關於2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況及2023年計劃草案的報告。報告提及，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，鞏固提升香港國際金融、貿易、航運中心地位，大力發展創新科技等新興產業；支持澳門不斷推進經濟適度多元發展，深化港澳與各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。報告提出，全面提速建設大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區，不斷完善科技創新推動現代產業體系，以及更加便利港澳居民在內地就學、就業創業、參加社保，加快構建宜居宜業宜遊優質生活圈等。

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發改委又在報告中提出，要求加強重大經濟金融風險防控，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，實施好房地產市場平穩健康發展長效機制。報告指出，要繼續做好重點機構風險處置化解工作，積極應對不良資產反彈，防止形成區域性、系統性風險。密切跟蹤分析國際經濟金融波動可能帶來的輸入性風險，防範化解地方政府債務風險。

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