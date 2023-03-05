【斜槓人生】美妝KOL大學畢業即成斜槓族　強調形塑個人品牌吸客

▲ 身兼公關、化妝師、化妝考官及導師、美妝品牌創辦人的盧嘉雯。（湯致遠攝）

斜槓文化盛行，新世代年輕人追求彈性工作，或是以興趣行先，冀達致工作與生活上的平衡，衍生出零工經濟（Gig Economy）、斜槓族（Slash）等就業模式。

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在沒有正職工作下，如何穩定收入成為一眾斜槓族的關注點。身兼工程界公關、化粧師、化粧考官及導師、美粧品牌創辦人的盧嘉雯分享，做斜槓族最重要是「做事不要怕蝕底」，也要好好塑造個人品牌（Personal Branding），增加客戶信心之餘，容易被人記起。

盧嘉雯了解到自己喜歡從事互動性較大的工作，難以「做死一份工」，故在大學期間，及回港從事教育機構和公關工作時，都有定期進修化粧技術，甚至在約8至9年前，創立個人工作室從事新娘化粧工作。

身兼公關、化粧師 遠赴越南開學校

直至考獲化粧導師資格，她便以全職化粧師身份，遊走於各大電視台、時裝表演、演唱會。由於化妝工作多是「project-based」形式，即按獨立項目工作及收費，故她會接觸不同的幕後工作，甚至到電台作美粧分享，「總之是和化粧有關都會做」。及後更被美國美粧品牌選為香港區代表，又在越南開設化粧學校Chance2Shine，並創立個人美粧品牌CLO Cosmetics，奠定了美粧事業基石。

惟後因父親患病，盧嘉雯在2020年毅然回港照顧家人。雖然父親痊愈，但疫情在全球爆發，越南有不少學校都停課停運，連Chance2Shine亦在無奈下停運。

回顧充滿變化的工作生涯，她直言一般斜槓族在最初一年，較難維持各方面平衡。金錢和時間管理，是其最大的挑戰。

之前幾年沒有月薪工作，收入很浮動，介乎5至6位數不等

所以除要有一定經濟基礎，如有一筆儲蓄，也要確保自己能夠找到穩定的客源會較穩妥。

當初我一星期會到三間中學教（化粧），至少確保有一個穩定的（工作）數量。」

宜有儲蓄 多向業界自薦

在眾多不穩定性下，她強調

做斜槓族不要怕蝕底，做好本份之餘，表現要讓客戶放心。

另建議客源不多或不穩定的斜槓族，可以多向相關的公關公司或業界機構發個人作品集自薦，讓更多人認識自己。

維持社交平台一致性 即時動態展個性

現時不少人會將其作品及工作經驗分享至社交平台，記錄生活同時成為一份履歷表，盧嘉雯亦如是。但補充

我希望走專業的路綫，所以多數帖文都是能反映我在相關範疇的專業性的相或片。當帖文有一致性時，會較容易被觀眾記住。客人想找人合作時，也會率先想起我。

至於生活點滴，她認為是讓人了解其性格的一大要素，

我也會分享吃喝玩樂、打卡相，一般會在即時動態分享，以維持帖文的一致性。

對於不少斜槓族會擔心不知何時會收到薪資，或怕被「走數」，雖然盧嘉雯稱未有曾遇到相關事件，但建議可以預先問清楚支付日期和方式，亦可以用文字通訊作記錄，保障雙方。

時間不夠用 需尋找個人節奏

此外，由於她認為若有正職下，再兼顧其他工作「感覺會比較好」。所以盡管在美粧界已事業有成，從越南回港後，她也一直兼任全職公關。身兼多職令她直言：「無時間，亦無收工」。在疫情期間初嘗直播帶貨時，更有近3個月需要每天由早上8時，工作至深夜12時，星期六日也不能放假，才能兼顧公關、化妝粧、拍片、剪片等工作。

不過她揚言，作為斜槓族，時間不夠用、24小時工作是在所難免。加上多數斜槓族都是從事自己喜歡的工作，只要懂得自律和享受其工作，找到自己的工作節奏，時間管理便不成難事。

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記者：殷凱怡

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