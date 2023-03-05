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【業績前瞻】藍籌京東3.9放榜　券商料上季利潤率續擴張、惟仍存履約壓力　關注管理層評補貼

股市 13:13 2023/03/05

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【業績前瞻】藍籌京東3.9放榜　券商料上季利潤率續擴張、惟仍存履約壓力　關注管理層評補貼

內地電商龍頭京東 （09618） （美：JD）週四（9日）即將公佈2022年第4季以至全年業績，券商預計，京東上季受惠降本增效措施，但期內仍存履約壓力以及消費力信心疲軟，展望今年零售收入增長有望下半年恢復，盈利能力進一步提升。

據彭博數據，市場平均料京東上季收入2956.2億元（人民幣，下同），按年增7.14%；列賬純利約29.69億元，按年增157.5%；經調整純利55.34億，按年增55.23%。

瑞穗：京東11月因疫情重燃而放緩

瑞穗銀行上月初發表報告預計，京東收入復甦之前，利潤率持續擴張，從月度表現趨勢來看，10月穩定，11月因疫情重燃而放緩，12月則受惠重開帶動。瑞穗銀行預計，京東上季淨利潤率為1.9%，按年增長60個基點，原來是提高核心電子商務效率及控制新投資成本，該行有信心京東利潤率進一步擴張。

京東推百億元補貼 花旗料帶動京東定價能力

京東早前傳出打響「補貼戰」，3月將推出百億元補貼活動，市場關注京東管理層對於今年補貼競爭看法。花旗2月下旬曾發表報告指，京東以往開支謹慎，不會在未訂立增長目標及KPI下盲目補貼，相信補貼支出有效，單量、收入及市場份額等增長明顯，帶動京東供應鏈及定價能力。

摩通：舉措表明京東今年或降利潤率 更關注收入增長

摩通上月曾發表報告，料京東會與品牌、供應商及商家共同承擔100億元補貼，減少對財報影響。摩通認為，京東舉措表明今年將降低利潤率，反而更關注收入增長。摩通又認為，百億補貼將令投資者擔憂補貼投資是出於進攻還是防禦目的。

管理層此前強調要提高價格競爭力

招商國際報告則提到，京東管理層此前曾討論過要保持業內的價格競爭力，管理層還表示會專注於開發白牌或低客單價業務，此前董事長劉強東也曾於2022年11月就京東在市場上下滑的低價優勢發表評論，認為京東正重點聚焦其價格競爭力。

相關文章：

【京東9618】京東挫7%失守200關　據報擬3月初推百億補貼活動　向拼多多開戰

【國產ChatGPT】京東推出產業板ChatGPT　命名為ChatJD

記者：李哲毅

港股 美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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