  • 22°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會開幕】中國今年GDP增長目標 定於5%左右

股樓投資 13:01 2023/03/05

分享：

分享：

第十四屆人大第一次會議開幕，國務院總理李克強發表《政府工作報告》。他表示，今年發展主要預期目標包括，國內生產總值(GDP)增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右。居民收入增長和經濟增長同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡；糧食產量保持於1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗和主要污染物排放量繼續下降，重點控制化石能源消費，生態環境質量穩定改善。

【中國經濟】瑞銀汪濤料今年中國GDP 5%左右　房地產政策或進一步放鬆  詳情請看【下一頁

李克強又在報告中提及，過去一年全國國內生產總值增長3%，年末城鎮調查失業率降至5.5%，居民消費價格上漲2%，貨物進出口總額增長7.7%，在攻堅克難中穩住了經濟大盤，在複雜多變的環境中基本完成全年發展主要目標任務。中國經濟展現出堅強韌性。

李克強又在政府工作報告中簡述八項今年工作重點，排在首位的是著力擴大國內需求。他表示，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。多渠道增加城鄉居民收入。穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復。政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，加快實施「十四五」重大工程，實施城市更新行動，促進區域優勢互補、各展其長，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，激發民間投資活力。

其他工作重點，則包括更大力度吸引和利用外資，有效防範化解重大經濟金融風險，穩定糧食生產和推進鄉村振興等。

【內房危機】碧服發盈警 料去年列帳盈利下跌一半  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

經濟 GDP

下一篇文章

【內房危機】碧服發盈警 料去年列帳盈利下跌一半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
有盈退休：做個無煩惱的收租公
有盈退休：做個無煩惱的收租公
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
【職場趣聞】公司唔比員工連續請AL係咪正常? 到底勞工法例畀唔畀?
【職場趣聞】公司唔比員工連續請AL係咪正常? 到底勞工法例畀唔畀?
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【消費優惠】滙豐白金Visa卡客戶獎賞計劃 踏入一週年誌慶 推出多項限時優惠 送超市現金券70元
【消費優惠】滙豐白金Visa卡客戶獎賞計劃 踏入一週年誌慶 推出多項限時優惠 送超市現金券70元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款