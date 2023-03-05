【兩會開幕】中國今年GDP增長目標 定於5%左右

第十四屆人大第一次會議開幕，國務院總理李克強發表《政府工作報告》。他表示，今年發展主要預期目標包括，國內生產總值(GDP)增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右。居民收入增長和經濟增長同步；進出口促穩提質，國際收支基本平衡；糧食產量保持於1.3萬億斤以上；單位國內生產總值能耗和主要污染物排放量繼續下降，重點控制化石能源消費，生態環境質量穩定改善。

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李克強又在報告中提及，過去一年全國國內生產總值增長3%，年末城鎮調查失業率降至5.5%，居民消費價格上漲2%，貨物進出口總額增長7.7%，在攻堅克難中穩住了經濟大盤，在複雜多變的環境中基本完成全年發展主要目標任務。中國經濟展現出堅強韌性。

李克強又在政府工作報告中簡述八項今年工作重點，排在首位的是著力擴大國內需求。他表示，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。多渠道增加城鄉居民收入。穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復。政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資，今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，加快實施「十四五」重大工程，實施城市更新行動，促進區域優勢互補、各展其長，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，激發民間投資活力。

其他工作重點，則包括更大力度吸引和利用外資，有效防範化解重大經濟金融風險，穩定糧食生產和推進鄉村振興等。

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