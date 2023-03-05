【美國經濟】美國本周聚焦新增職位　拆解美國人不返辦公室原因

▲ 【美國經濟】美國本周聚焦新增職位

香港已全面復常，但原來美國所謂復常，出現了意想不到的新形勢，美國員工返回辦公室的比率仍低，就算亞馬遜（美：AMZN）、沃爾瑪（Walmart，美：WMT）、蘋果（美：AAPL）新加返回辦公室的規定，據商業房地產公司仲量聯行數據，美國辦公室使用率仍處40%至60%水平，有別於亞洲比率的80%以上，預期要美國人在家辦公的趨勢難變，市場拆解有以下3個原因：

（1）美國在疫情期間，員工轉為在家辦工，部份在效區居住的員工，比起回辦公室返工，擁有更舒適的環境，另外部份美國人在疫情期間減少外出及支出，加上政府派錢及趁利息低企，轉為買入更大的房屋，這亦是美國房價急升的原因之一。

（2）住在大城市的美國人，為了有更大的居住環境，而住在遠離市中心的地方，由於已在家工作一段時間，他們認為迫車返工的交通時間長，紐約工人平均返工搭車時間約58分鐘，芝加哥57分鐘及洛杉磯為52分鐘，不過搭車返工時間其實香港差不多。

（3）勞工市場緊張，有利工人叫價。美國1月失業率僅3.4%，截員率約1%，均為歷史低水平，員工正在利用這種形勢來抗拒重返辦公室的要求。員工認為在家工作已可處理辦公室的工作，亦能協助公司在疫情期間利潤提升，根據Owl Labs 及 Global Workplace 對2,300 名員工的調查顯示， 39%員工表示，如果無法在家工作，他們會辭職。 將近一半人表示，如果取消福利，他們將不再堅持工作，令美國勞工市場熾熱情況暫時難變。

本周將公布2月勞工數據，市場預期失業率維持3.4%，非農新增職位由51.7萬放緩至21.5萬。

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記者：譚志偉