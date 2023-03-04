2035年全球超過40億人體重過重 因痴肥全球需負擔開支達4萬億美元

世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）發表報告指，如無新政策干預，全球或在2035年時超過一半人口將會超重或痴肥。按現時增長速度，2035年全球將有超過40億人體重屬過重或痴肥，當中又以兒童增長率最快。兒童及青少年的肥胖增長率屆時預計將是2020年雙倍。

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報告指，非洲與亞洲的中至低收入國家亦將錄得最大幅度增長，前10肥胖預計增長幅度最大國家中，9個均來自兩大洲。報告指出，低收入國家通過最難應對肥胖趨勢及可能帶來的後果。屆時，全球因痴肥需負擔的開支將高達4萬億美元（約31.4萬億港元），對全球本地生產總值（GDP）造成約3%損失。

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記者：張以正