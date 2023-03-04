【中國經濟】瑞銀汪濤料今年中國GDP 5%左右　房地產政策或進一步放鬆

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表報告，預計2023年GDP增長4.9%的基準預測下，政府會將2023年經濟增長目標設定在5%左右。該行預計中央將一般公共預算赤字率小幅擴大至GDP的3%，地方政府專項債限額小幅擴大至3.7至3.8萬億元，以及進一步放鬆房地產政策，預計2023年央行會再降準一次，不會下調MLF等政策利率，但LPR或將進一步小幅下調，信貸增速溫和回升至10%。

此外，她預計政策會繼續強調提振消費，但不會出台全國性的大規模消費刺激或收入補貼。信心修復、科技創新與供應鏈自主可控將是政策關注重點。

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另一方面，汪濤指，兩會的政策定調和支持力度有可能強於該行此前的基準預測，政府有可能設定更高的經濟增長目標（「5%以上」或「5.5%左右」）、一般公共預算赤字率（3%以上）和地方政府專項債新增限額（4萬億元或之上），LPR更大幅度地下調，信貸增速更大幅度反彈。若超預期的政策支持在兩會及其之後落實兌現，2023年中國GDP增長有可能加快至5.5至6%。

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記者：張以正