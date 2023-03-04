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【兩會2023】小米雷軍提3項建議 包括建議構建完善汽車數據安全管理體系

股樓投資 19:49 2023/03/04

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兩會正式召開，全國人大代表，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍提出3項建議，其中一項是建議構建完善汽車數據安全管理體系。雷軍表示，智能網聯汽車作為車輪上的數據中心，其承載的行駛軌跡、生物特徵等敏感個人信息，及地理信息、車外影像等，既是數字經濟發展的重要要素資產，也給個人隱私、國家公共利益與安全帶來了挑戰。

雷軍提出三點建議，包括一，加快制定汽車全生命週期的數據安全標準，指導產業發展；二，建立汽車數據安全認證、評價機制；三，構建汽車數據共享機制及平台，促進汽車數據共享使用。

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

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記者：張以正

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