大摩：蘋果股價12個月內或升20%

大摩發表報告唱好蘋果（AAPl)股價造好，指蘋果有五個被低估的股價催化劑，料未來12個月內股價有機會上升20%或以上。蘋果周五收市報151.03美元。





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大摩預計，iPhone 2023財年出貨量將按年減少9%至2.18億部，但相信iPhone被壓抑的需求或於2024財年釋放，並推高iPhone出貨量，加上生產正常化、消費者支出恢復和新iPhone的發布，iPhone業務或於2024年反彈。此外，因外匯逆風的緩解，加上供應鏈成本持續下降，蘋果毛利率於2024財年或按年上升。

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記者：張以正