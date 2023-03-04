▲ 【兩會2023】寧德時代董事長曾毓群：建議訂電池儲能安全分級體系

全國兩會周六開幕，全國政協委員、電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）董事長曾毓群據報今年提交多份提案，內容圍繞電池儲能高質量發展、動力電池護照及配套政策研究等。

在《關於加快推進電池儲能高質量發展的提案》中，曾毓群指出，近年來，國內電池儲能產業快速增長，但產品良莠不齊，對大容量電池儲能系統並網運行帶來新的安全可靠性挑戰。

對此，曾毓群提出，首先，參照核電級安全，建立以失效概率為依據的電池儲能系統安全分級評估體系，並將該體系納入重大項目招標條件。

曾毓群又稱，其次，圍繞大容量、高安全、高可靠的電池儲能集成系統關鍵領域，加強電化學儲能系統測試評估與實證，建設國家級電化學儲能實驗驗證平台。再次，加強電池儲能數據的統計、發布、共享。

最後，曾毓群建議儲能主管部門和支撐機構參照工信部委託動力電池聯盟，按月發布廠家電池裝車數據，定期發布有公信力的國內儲能電池並網總量及生產商並網量數據，為電站設備選型提供關鍵數據參考。

相關文章：

【兩會2023】小米雷軍提3項建議 涉仿生人形機器人、汽車信息安全及汽車文化

【兩會2023】馬化騰李彥宏等科企名人跌出兩會名單 雷軍、多名芯片專家上榜（附表）

編輯：李哲毅