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【兩會2023】寧德時代董事長曾毓群：建議訂電池儲能安全分級體系

股市 17:08 2023/03/04

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【兩會2023】寧德時代董事長曾毓群：建議訂電池儲能安全分級體系

全國兩會周六開幕，全國政協委員、電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）董事長曾毓群據報今年提交多份提案，內容圍繞電池儲能高質量發展、動力電池護照及配套政策研究等。

在《關於加快推進電池儲能高質量發展的提案》中，曾毓群指出，近年來，國內電池儲能產業快速增長，但產品良莠不齊，對大容量電池儲能系統並網運行帶來新的安全可靠性挑戰。

對此，曾毓群提出，首先，參照核電級安全，建立以失效概率為依據的電池儲能系統安全分級評估體系，並將該體系納入重大項目招標條件。

曾毓群又稱，其次，圍繞大容量、高安全、高可靠的電池儲能集成系統關鍵領域，加強電化學儲能系統測試評估與實證，建設國家級電化學儲能實驗驗證平台。再次，加強電池儲能數據的統計、發布、共享。

最後，曾毓群建議儲能主管部門和支撐機構參照工信部委託動力電池聯盟，按月發布廠家電池裝車數據，定期發布有公信力的國內儲能電池並網總量及生產商並網量數據，為電站設備選型提供關鍵數據參考。

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編輯：李哲毅

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