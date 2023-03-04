▲ 【美股焦點】亞馬遜押後維珍尼亞州第二總部次期工程

美國科網巨頭相繼緊縮開支，有外電指，美國網購巨頭亞馬遜Amazon（美：AMZN）將暫停展開其位於美國維珍尼亞州第二總部的第二期工程，而園區首階段計劃於6 月開放，報道指，預計停建不會導致公司削減現有職位。

亞馬遜房地產主管 John Schoettler 在一份聲明中表示，公司計劃推遲第二總部的第二期工程PenPlace 動工時間。他稱：「我們一直在評估使用空間計劃，以確保其符合我們的業務需求，並為員工創造良好的體驗，並且由於Metropolitan Park（第二總部的第一期工程）將有空間容納超過14,000名員工，決定將PenPlace動土時間略為推遲。

Schoettler 在聲明強調，第二總一直是跨年期項目，公司仍然致力於阿靈頓、維珍尼亞州以至附近地區發展。

據報，PenPlace包括三座 22層的辦公樓、超過 10萬平方英尺的零售空間及一座350尺高的塔樓，名為「The Helix」，該項目涉地比起位於 PenPlace 南部的 Metropolitan Park 更大。

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編輯：李哲毅