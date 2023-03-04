  • 22°C
香港時間 : 2023304日 (週六) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】亞馬遜押後維珍尼亞州第二總部次期工程

股市 16:31 2023/03/04

分享：

分享：

【美股焦點】亞馬遜押後維珍尼亞州第二總部次期工程

美國科網巨頭相繼緊縮開支，有外電指，美國網購巨頭亞馬遜Amazon（美：AMZN）將暫停展開其位於美國維珍尼亞州第二總部的第二期工程，而園區首階段計劃於6 月開放，報道指，預計停建不會導致公司削減現有職位。

亞馬遜房地產主管 John Schoettler 在一份聲明中表示，公司計劃推遲第二總部的第二期工程PenPlace 動工時間。他稱：「我們一直在評估使用空間計劃，以確保其符合我們的業務需求，並為員工創造良好的體驗，並且由於Metropolitan Park（第二總部的第一期工程）將有空間容納超過14,000名員工，決定將PenPlace動土時間略為推遲。

Schoettler 在聲明強調，第二總一直是跨年期項目，公司仍然致力於阿靈頓、維珍尼亞州以至附近地區發展。

據報，PenPlace包括三座 22層的辦公樓、超過 10萬平方英尺的零售空間及一座350尺高的塔樓，名為「The Helix」，該項目涉地比起位於 PenPlace 南部的 Metropolitan Park 更大。

相關文章：

【AMZN】亞馬遜要求員工每周3天回辦公室工作　5月起生效

【科技股女股神】Cathie Wood：ARKK是新納斯達克指數　去年回報跌67%仍錄得百億資金流入

編輯：李哲毅

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【兩會2023】寧德時代董事長曾毓群：建議訂電池儲能安全分級體系

下一篇文章

【TSM】台積電TSMC今年招聘6000人　碩士Fresh Grad工程師年薪去到呢個數！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大灣區航空】中美關係緊張照買波音飛機？　黃楚標：香港行一國兩制、不否定日後買C919
【大灣區航空】中美關係緊張照買波音飛機？　黃楚標：香港行一國兩制、不否定日後買C919
【長和系】李澤鉅暗示不再做政協常委 「連任4屆可算港人其中一項紀錄」
【長和系】李澤鉅暗示不再做政協常委 「連任4屆可算港人其中一項紀錄」
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【美股收市】長債息跌破4厘 道指高收387點 納指漲近2%
【美股收市】長債息跌破4厘 道指高收387點 納指漲近2%
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款