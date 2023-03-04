▲ 【TSM】台積電TSMC今年招聘6000人 碩士Fresh Grad工程師年薪去到呢個數！

全球芯片下行周期未完全過去，但全球半導體/晶圓製造龍頭台積電TSMC（美：TSM，台：2330）今年將招聘 6,000 多名新員工，主要尋找電氣工程或軟件相關領域的副學士、學士、碩士或博士學位的年輕工程師。台積電稱，擁有碩士學位的新工程師平均每薪為200萬新台幣（折合約51.4萬港元）。

台積電表示，該公司積極推動數位轉型並強化AI與大數據發展新一代智慧工廠，歡迎資訊相關領域人才加入，擔任軟體、DevOps、SRE、AI/ML、與資訊基礎架構工程師等職務。

半導體行業低迷，電子產品需求下降，導致高庫存水平，2022年底以來，全球多家芯片企業收緊投資。英特爾Intek（美：INTC）最近宣布，將中、高層員薪酬削減5%至25%。

然而台積電為蘋果公司Apple（美：AAPL）等高端客戶生產部分先進芯片，使其免受經濟低迷的影響。不過，台積電略微減少2023年度資本支出至320億至360億美元，去年則為363億美元，並預計首季收入將下降，但料下半年需求回升。

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