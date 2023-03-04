  • 23°C
香港時間 : 2023304日 (週六) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSM】台積電TSMC今年招聘6000人　碩士Fresh Grad工程師年薪去到呢個數！

股市 15:01 2023/03/04

分享：

分享：

【TSM】台積電TSMC今年招聘6000人　碩士Fresh Grad工程師年薪去到呢個數！

全球芯片下行周期未完全過去，但全球半導體/晶圓製造龍頭台積電TSMC（美：TSM，台：2330）今年將招聘 6,000 多名新員工，主要尋找電氣工程或軟件相關領域的副學士、學士、碩士或博士學位的年輕工程師。台積電稱，擁有碩士學位的新工程師平均每薪為200萬新台幣（折合約51.4萬港元）。

台積電表示，該公司積極推動數位轉型並強化AI與大數據發展新一代智慧工廠，歡迎資訊相關領域人才加入，擔任軟體、DevOps、SRE、AI/ML、與資訊基礎架構工程師等職務。

半導體行業低迷，電子產品需求下降，導致高庫存水平，2022年底以來，全球多家芯片企業收緊投資。英特爾Intek（美：INTC）最近宣布，將中、高層員薪酬削減5%至25%。

然而台積電為蘋果公司Apple（美：AAPL）等高端客戶生產部分先進芯片，使其免受經濟低迷的影響。不過，台積電略微減少2023年度資本支出至320億至360億美元，去年則為363億美元，並預計首季收入將下降，但料下半年需求回升。

相關文章：

【TSM】台積電TSMC擬於日本設第二間廠房、聘1700人　總投資逾1萬億日圓

【芯片大戰】台積電張忠謀告誡佩洛西：美國以為擲大錢可拓芯片產業太天真

美股 台積電（美：TSM）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【兩會2023】小米雷軍提3項建議　涉仿生人形機器人、汽車信息安全及汽車文化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【港元定存】港元1年定存最高3.95厘 大戶穩賺逾39萬元利息
【電視廣播TVB】電視廣播股價大成交急升逾51%、創52周高　與淘寶合作電商直播
【電視廣播TVB】電視廣播股價大成交急升逾51%、創52周高　與淘寶合作電商直播
【美股收市】長債息跌破4厘 道指高收387點 納指漲近2%
【美股收市】長債息跌破4厘 道指高收387點 納指漲近2%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升95點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【兩會2023】馬化騰李彥宏等科企名人跌出兩會名單　雷軍、多名芯片專家上榜（附表）
【兩會2023】馬化騰李彥宏等科企名人跌出兩會名單　雷軍、多名芯片專家上榜（附表）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款