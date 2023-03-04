俄外長拉夫羅夫：正嘗試終戰 烏克蘭人被利用

俄烏戰爭持續之際，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在印度一場會議上強調，俄方正嘗試終止戰爭，並指有人利用烏克蘭人，向俄羅斯發動戰爭，有關言論在現場引起哄動。

拉夫羅夫在印度政府和智庫一同舉辦的安全對話會議Raisina Dialogue上，擔任主講嘉賓，被問到俄羅斯能源策略時，他強調俄方正嘗試停戰，指有人利用烏克蘭人向俄開戰，以影響俄羅斯政策，包括能源政策。

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不過，有關說法似乎未能獲得在場人士認同，現場一度哄動。

拉夫羅夫回應有關西方干預其他主權國家上雙重標準的提問時，則出現鼓掌喝采聲。

拉夫羅夫反問主持人，是否對伊拉克、阿富汗的事情感興趣，「你是否認為美國有特權，可指摘任何地方威脅其國家安全，例如南斯拉夫、伊拉克、利比亞、敘利亞，你不向他們問問題？」

天空新聞分析指，該場印度會議上，與會人士對拉夫羅夫言論的反應，某程度上折射非西方國家對於俄烏爭戰的取態，並非完全接受俄羅斯說法，但認為西方虛偽。

烏克蘭戰爭期間，拉夫羅夫持續外訪亞洲、非洲及中東，為俄羅斯爭取國際支持。

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責任編輯：林建忠

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