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【兩會2023】小米雷軍提3項建議　涉仿生人形機器人、汽車信息安全及汽車文化

股市 13:58 2023/03/04

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【兩會2023】小米雷軍提3項建議　涉仿生人形機器人、汽車信息安全及汽車文化

全國兩會周六（4日）正式開幕，連任全國人大代表的小米 （01810） 董事長雷軍微博發文指，今年準備了3份建議案，分別關於仿生人形機器人、汽車信息安全和汽車文化。

雷軍稱，仿生人形機器人的發展與突破將帶動新一代信息技術、高端製造、新能源、新材料等產業集聚發展，但仍然面臨核心部組件性能有待提升、應用需求牽引不足、不具備規模化量產能力、應用生態和配套支擇體係不健全等挑戰。

建議支持企業牽頭創建國家創新聯合體

雷軍建議，扶持科創產業鏈，推進仿生人形機器人產業規劃佈局；支持整機企業牽頭創建國家創新聯合體，加強核心技術聯合攻關；構建仿生人形機器人開放產業生態，加速場景應用培育。

在《關於構建完善汽車數據安全管理體系的建議》中，雷軍指出，智能網聯汽車承載的數據，既是數字經濟發展的重要要素資產，也給個人隱私、國家公共利益與安全帶來了挑戰。目前汽車數據安全標準、認證評價、應用管理等機制仍不完善，制約了向行業發展。

加快制定汽車數據安全標準

他建議加快制定汽車全生命週期的數據安全標準，指導產業發展；建立汽車數據安全認證、評價機制；構建汽車數據共享機制及平台，促進汽車數據共享使用。

汽車文化方面，雷軍認為，汽車工業是硬基礎，汽車文化則是軟實力。雷軍建議引導營造更加豐富的汽車文化場景，為汽車文化發展提供舞台，為先進汽車產品與技術提供更豐富的應用場景。

雷軍：適度放開汽車改裝限制

雷軍還認為，適度放開汽車改裝限制，建立改裝零配件和汽車後市場的國家標準，為多樣化的創新汽車文化發展提供土壤。另外，雷軍建議，全面落地放開二手車准遷限制；放開農夫車等品類限制，擴大汽車文化影響範圍及群眾基礎。

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記者：李哲毅

港股 小米集團－W（01810） 小米
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