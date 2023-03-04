▲ 【蔚來9866】前實習生稱舉報同事性侵後轉正遭不公對待 蔚來回應：展開全面調查

有自稱前蔚來 （09866） （美：NIO）實習生員的網民周五（3日）在社交媒體發文，稱自己曾遭到同事性侵犯，雖然侵害者已經得到法律的懲罰，但因為此事件自己在實習轉留用的過程中受到了不公正對待。蔚來最新發表回應指，第一時間成立了調查小組，對相關事件已經開始進行全面調查。對當事人遭遇深表同情，承諾將對當事人的工作給予公平公正的評價。

蔚來在聲明指，目前已經了解到，根據當事人的舉報，2022年8月6日，一名徐姓實習員工約其外出後，試圖強姦當事人，當事人報警後，徐某被刑拘。 2022年8月18日，徐某被批捕；8月19日，公司與徐某解除實習關係。當事人於今年2月28日離職。

蔚來聲明提到，當事人周五發文稱未獲公司留用，且因上述事件受到歧視，公司調查小組正在對其實習留用流程進行調查，尤其是在這個過程中是否受到了不公正對待。

蔚來強調，零容忍任何的違法犯罪與性騷擾行為，對收到的每一起舉報事件都會進行徹底調查，並對查實的不合規行為會進行堅決處理。

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編輯：李哲毅