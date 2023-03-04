▲ 【美國國債】達拉斯聯儲總裁洛根：美金融體系易受債市壓力影響

達拉斯聯儲銀行總裁洛根（Lorie Logan）表示，美國國債市場依然脆弱，容易受到重大衝擊，引發更廣泛影響，並補充政府當局必須繼續努力支撐金融體系。

洛根稱，美國金融體系越來越容易受到核心市場功能失效的影響，因為隨著國債市場規模及復雜性增加，金融中介相關供應跟不上需求。她指出，美國政府債務迅速擴張、購買和交易國債的人士出現變化，及曾經主導政府債券市場的大型銀行的作用減弱，間接加劇其脆弱性。

洛根認為，當情況達到可能威脅市場基本功能的程度時，當局就應該採取行動。洛根表示，中央銀行應該很少干預以支持核心市場的運作，但當需要這種干預時，必須肯定措施是有效的。

她說，當局正在繼續研究方法，以正式確定他們可能如何干預並鞏固潛在的市場實力，她表示，任何努力都必須得到明確傳達和理解，如果美聯儲需要購買債券來支撐市場，則須明確將其標記為支持操作，而不是出於貨幣政策目的。

美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，美聯儲應考慮如何利用從疫情期間的干預措施中收集到的信息，在流動性緊張時最有效地支持金融市場。

鮑曼指出，央行應探索如何在嚴重壓力時期，最大限度地減少美聯儲的足跡及恢復市場運作所需的資產購買量。

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編輯：李哲毅