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【美國加息】美聯儲半年度報告：「敏銳地意識到」高通脹帶來經濟挑戰　持續加息屬合適

宏觀解讀 12:23 2023/03/04

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【美國加息】美聯儲半年度報告：「敏銳地意識到」高通脹帶來經濟挑戰　持續加息屬合適

美聯儲向國會發布的半年度貨幣報告提到，美聯儲「敏銳地意識到」高通脹為經濟帶來的挑戰，並「堅定地致力於」實現2%的物脹目標。美聯儲預計，為能獲得足夠限制經濟成長的貨幣政策立場，持續提高聯邦基金利率目標區間將屬適當。

今次美聯儲報告是主要針對近期經濟發展及儲局政策會議的回顧總結，但仍提出部分跡象表明，聯儲局預計，隨著時間推移及家庭耗盡疫情期間累積的儲蓄，目前強勁的消費者支出增長將會放緩。

消費者信心依然很低

美聯儲報告提到：「家庭支出的基本面......似乎對支撐支出增長力度有所減弱。」聯儲局又在報告稱，即使工資以強勁速度增長，價格上漲的影響、以及疫情及其他轉移支付的結束，意味2022年經通脹調整後的稅後收入下降了 1.4%。報告強調，消費者信心依然很低。

報告又重申目前主導美聯儲辯論的主題，即「極度緊張」的勞動力市場，工人仍然供不應求，經濟增長或須進一步放緩，以緩和價格上漲，金融體系在很大程度上吸收加息而出現麻煩，現時通脹始終遠高於聯邦公開市場委員會（FOMC）的目標。

金融脆弱性總體溫和

美聯儲說：「作為回應......聯邦公開市場委員會繼續快速提高利率，並減少其證券持有量」，並且預計目標範圍的持續加息屬適當的。

美聯儲在報告稱，在下半年經濟前景轉弱、利率上升和不確定性增加的背景下，金融脆弱性總體仍然溫和，另外又指出，股票市場估值壓力適度增加，儘管價格上漲明顯放緩，但相對於租金等基本面，房地產價格仍處於高位。

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編輯：李哲毅

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