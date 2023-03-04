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【美股焦點】Meta新VR眼鏡出廠半年大減價　股價急升6%　3千頭有交易

股市 08:01 2023/03/04

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【美股焦點】Meta新VR眼鏡出廠半年大減價　股價急升6%　3千頭有交易

facebook母企Meta（美：META）宣布，3月5日起將VR眼鏡Quest 2及高端 Quest Pro大減價，256GB的普通版86折，由499.99美元減14%至429.99美元（折算約3375港元）；高端型號67折，由1499.99美元勁減33.3%至999.99美元（折算約7850港元），接近iPhone 14 Pro的999美元。美國及加拿大最先減價，世界其他地區在3月15日減價。

VR好玩，用來打機睇片都一流，Meta Quest Pro於去年10月推出，但高昂價格一直令玩家卻步，Meta指出，目標是創造盡可能多的人能夠負擔得起的硬件，以盡情享用 VR 世界。

Meta股價抽升10.72美元或6.1%，收報185.25美元，成交84億美元。

值得留意的是，香港非官方配送地區，港貨主要是平行進口。另外亦有配件選擇，包括含電池頭帶（129.99美元），Link 連接實線（79.99美元），雖然是無綫連接，但用實綫可提升畫面傳送，另外如果有近視，可另配有度數的鏡片（79.99美元）。

【美股焦點】Meta據報準備新一輪裁員　涉數千名員工

【FB母企】Meta推「Meta Verified」付費訂閱服務　月費11.99美元起

記者：譚志偉

美股 元宇宙 Meta Facebook VR
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