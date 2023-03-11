【向高難度挑戰】26歲仔轉投環保事業　創立社企專攻上門回收　將軍澳起家、3年進駐7大地區

近年志記鎅木廠、回收紙包飲品盒機構「喵坊Mil Mill」等風波，掀起大眾關注本港環保行業面對的危機，對於投身該行業的發展前景更是一大問號。年僅26歲的黃靖羲（Jorch）卻選擇繼續向高難度挑戰，辭去薪酬待遇不錯的廣告業工作，針對本港回收再造的市場痛點，設立專攻上門回收的社企The Loops Hong Kong。

以往環保回收業遭揭發的醜聞，或多或少會導致大眾形成負面印象，更有言「在香港搞環保回收根本是吃力不討好」。Jorch認為，在這時勢更需要靠有心人堅持，並規劃出更長遠的發展計劃，與其他有志為環境作出改變的「戰友」協力，展示具說服力的實際成果。

為追尋有意義工作 默默耕耘

目前本港即使有將領之才、有心人願意參與推動環保，當中亦需要靠多方配合、長遠的計劃等才可完善產業生態圈。他坦言，由教育以至實踐層面、產業背後的運作系統以至政策體制支援等，尚有許多改善空間，亦需要長期作戰。

於他而言，這份對發展環保回收的堅持，源於初出茅廬的階段：

當時我已不時反思並追尋工作的意義，希望能做到既能賺錢，也有社會意義的工作。

結果在2019年，他決心辭去全職廣告業工作，專心自學寫App及籌備，約花1年時間、逾5萬元儲蓄投入創業。在一年後更陸續回本，「打個和之餘，並且夠食飯」。

▲ 初期只有Jorch one-man-band經營，一人游走將軍澳上門回收。（張寶燕攝）

招攬戰友 3年內拓展多6區

社企The Loops Hong Kong由2020年正式投入業務，早期只有Jorch「one-man-band」游走將軍澳區收集廢棄物。其上門回收業務發展至今短短3年，已逐步推展至本港其他6個地區，包括：中環、太古、黃埔、美孚、馬鞍山、荃灣。另招攬到3位全職「戰友」以及低收入家庭的婦女擔任兼職回收員。

他直言，現時發展情況足已印證上門回收在本港大有可為，家居廢物的回收率亦不容忽視。據最新情況預計，該社企每年平均更可回收大約100噸廢棄物再造。

除了B2C（企業對消費者）市場業務，在過去一年還逐步發展B2B業務，客戶更是源源不絕。今年他更舉辦了公司旅行，迎接三週年活動：

既能賺錢 也可貢獻社會

回顧最初以上門回收的作為核心定位，他指是由早年參與社區義工「不是垃圾站」快閃回收活動帶來契機，引起他研究環保回收工作的興趣。

在大學修讀新聞系期間，亦曾撰寫關於環保回收的專題報道，從不少回收廠了解到公眾對廢物回收的認識仍有不足，或是難以找到合適的回收途徑等，結果想到：

如果可以有人上門收集我已清洗好的回收物，並確保可以成功轉交予回收廠就更好。

▲ 其服務標榜「回收從此不必頻頻撲撲」，有專員會一站式幫用戶收走並將回收物送到工場，經過仔細分類及初步處理，再送到全港不同嘅回收廠加工。（受訪者提供圖片）

去年夥NGO及商戶 推現金券吸客

為了獲得更多發展資源及機會，他去年還參加了友邦香港青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」，並成功在環保組別中突圍，贏取了30萬港元「Cre8起動資金」。早前在參與該比賽期間獲其星級導師、「試當真」頻道創辦人游學修建議，Jorch還配合App推出了新計劃，如積分獎賞、回贈活動等，提升用戶的黏着度及忠誠度。

在去年11月開始，該平台已夥NGO及商戶等推出各類現金券吸客。據透露，The Loops Hong Kong App的每月活躍用戶現時大約為3,700人。

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循環再造 逾40種回收物

雖然社會大眾的環保意識日漸加強，並已從日常實踐惜物減廢的生活文化，惟Jorch認為環保回收市場仍有許多可能性及發展空間：

認識產品回收流程及工序的，也知道細緻分類不止『藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽』，還有許多物件可以循環再造。

例如僅以塑膠分類而言，已有超過6大種類；發泡膠也可分為3大回收類別，惟現時市場罕見其專屬的分類箱，也不是「到到肯收」，大眾也未必知道有這麼多物料可以循環再造。

粉底液樽、薯片袋也可回收

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目前該社企可以處理逾40種回收物，木筷子、壓縮氣體罐、薯片袋、EVA防撞墊、化粧品容器如粉底液及唇彩樽等。Jorch笑言，這些物品也是從自己的日常生活中留意到的，於是邊做邊加：

有時甚至是見到朋友吃完甜筒後的包裝，也想到可以收集回收再造

並且在前期研究期間，向不同回收廠前輩請教得悉，「幸運地，他們也十分願意傾囊相授」。

近日口罩令解除，該社企亦隨即出post告知公眾相關回收知識：

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雖然樂見上門回收有市場有價值，可是實際要進行的工序也涉及不少厭惡性工作，除了要退回尚未清洗的回收物品外，也要游走不同地區屋苑收集廢物。在使命感驅使下，默默耕耘。

他分享，早期在炎炎夏日或滂沱大雨等惡劣天氣下，屢次欲乘搭公共交通工具時，卻因其攜帶的「行李」超出限制體積遭拒載。

有一次前往元朗工業區回收廠，因所帶物品體積限制無法乘搭巴士，要獨力推車45分鐘。當時氣溫達32度，熱到褲都濕透，狼狽不堪。

地區服務口耳相傳 發展B2B契機

該社企主要是透過在社交媒體說故事、藉着地區服務及擺設街站等綫下渠道推廣，靠客戶口耳相傳。一年後更陸續有大型企業如P&G、屈臣氏、銀行客等，甚至獲中小企採用服務。他又透露，在開拓B2B（企業對企業）業務時甚至不需要Cold Call：

因為較多企業主動想做，而且企業之間也會互相介紹。此後更拓展至時裝企業、地產商、知名酒商等，商務客基本上無停過。

本港未來尚有兩大關鍵需著墨

不論是甚麼界別，貫徹可持續發展已為大勢所趨。他認為未來本港必須著墨兩大關鍵，包括：學校教育、由政府帶頭設立完善回收系統，進一步改善環保回收生態。學校教育方面，他留意到近年雖然陸續有不少有心的老師想為此出一份力，但是受不同的因素限制，最多只能安排到一、兩次以環保回收為主題的周會或早會，並非教育學生們視之為習慣：

加上沒有實踐的機會，學生們可能轉個頭就已經忘記。

綜觀世界各地發展環保產業，他認為大多都是係由學校出發，「而事實上，認識環保亦不只是上一堂課如此簡單。可能之後還要學校設立回收制度，配合每日集慣，例如由『值日生』幫手。」

記者：張寶燕

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