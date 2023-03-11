  • 26°C
香港時間 : 2023311日 (週六) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【向高難度挑戰】26歲仔轉投環保事業　創立社企專攻上門回收　將軍澳起家、3年進駐7大地區

14:00 2023/03/11

分享：

分享：

近年志記鎅木廠、回收紙包飲品盒機構「喵坊Mil Mill」等風波，掀起大眾關注本港環保行業面對的危機，對於投身該行業的發展前景更是一大問號。年僅26歲的黃靖羲（Jorch）卻選擇繼續向高難度挑戰，辭去薪酬待遇不錯的廣告業工作，針對本港回收再造的市場痛點，設立專攻上門回收的社企The Loops Hong Kong。

以往環保回收業遭揭發的醜聞，或多或少會導致大眾形成負面印象，更有言「在香港搞環保回收根本是吃力不討好」。Jorch認為，在這時勢更需要靠有心人堅持，並規劃出更長遠的發展計劃，與其他有志為環境作出改變的「戰友」協力，展示具說服力的實際成果。

為追尋有意義工作 默默耕耘

目前本港即使有將領之才、有心人願意參與推動環保，當中亦需要靠多方配合、長遠的計劃等才可完善產業生態圈。他坦言，由教育以至實踐層面、產業背後的運作系統以至政策體制支援等，尚有許多改善空間，亦需要長期作戰。

於他而言，這份對發展環保回收的堅持，源於初出茅廬的階段：

當時我已不時反思並追尋工作的意義，希望能做到既能賺錢，也有社會意義的工作。

結果在2019年，他決心辭去全職廣告業工作，專心自學寫App及籌備，約花1年時間、逾5萬元儲蓄投入創業。在一年後更陸續回本，「打個和之餘，並且夠食飯」。

初期只有Jorch one-man-band經營，一人游走將軍澳上門回收。（張寶燕攝）

招攬戰友 3年內拓展多6區

社企The Loops Hong Kong由2020年正式投入業務，早期只有Jorch「one-man-band」游走將軍澳區收集廢棄物。其上門回收業務發展至今短短3年，已逐步推展至本港其他6個地區，包括：中環、太古、黃埔、美孚、馬鞍山、荃灣。另招攬到3位全職「戰友」以及低收入家庭的婦女擔任兼職回收員。

他直言，現時發展情況足已印證上門回收在本港大有可為，家居廢物的回收率亦不容忽視。據最新情況預計，該社企每年平均更可回收大約100噸廢棄物再造。

除了B2C（企業對消費者）市場業務，在過去一年還逐步發展B2B業務，客戶更是源源不絕。今年他更舉辦了公司旅行，迎接三週年活動：

既能賺錢 也可貢獻社會

回顧最初以上門回收的作為核心定位，他指是由早年參與社區義工「不是垃圾站」快閃回收活動帶來契機，引起他研究環保回收工作的興趣。

在大學修讀新聞系期間，亦曾撰寫關於環保回收的專題報道，從不少回收廠了解到公眾對廢物回收的認識仍有不足，或是難以找到合適的回收途徑等，結果想到：

如果可以有人上門收集我已清洗好的回收物，並確保可以成功轉交予回收廠就更好。

其服務標榜「回收從此不必頻頻撲撲」，有專員會一站式幫用戶收走並將回收物送到工場，經過仔細分類及初步處理，再送到全港不同嘅回收廠加工。（受訪者提供圖片）

去年夥NGO及商戶 推現金券吸客

為了獲得更多發展資源及機會，他去年還參加了友邦香港青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」，並成功在環保組別中突圍，贏取了30萬港元「Cre8起動資金」。早前在參與該比賽期間獲其星級導師、「試當真」頻道創辦人游學修建議，Jorch還配合App推出了新計劃，如積分獎賞、回贈活動等，提升用戶的黏着度及忠誠度。

在去年11月開始，該平台已夥NGO及商戶等推出各類現金券吸客。據透露，The Loops Hong Kong App的每月活躍用戶現時大約為3,700人。

    點擊圖片放大

循環再造 逾40種回收物

雖然社會大眾的環保意識日漸加強，並已從日常實踐惜物減廢的生活文化，惟Jorch認為環保回收市場仍有許多可能性及發展空間：

認識產品回收流程及工序的，也知道細緻分類不止『藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽』，還有許多物件可以循環再造。

例如僅以塑膠分類而言，已有超過6大種類；發泡膠也可分為3大回收類別，惟現時市場罕見其專屬的分類箱，也不是「到到肯收」，大眾也未必知道有這麼多物料可以循環再造。

粉底液樽、薯片袋也可回收

    點擊圖片放大
    +2

目前該社企可以處理逾40種回收物，木筷子、壓縮氣體罐、薯片袋、EVA防撞墊、化粧品容器如粉底液及唇彩樽等。Jorch笑言，這些物品也是從自己的日常生活中留意到的，於是邊做邊加：

有時甚至是見到朋友吃完甜筒後的包裝，也想到可以收集回收再造

並且在前期研究期間，向不同回收廠前輩請教得悉，「幸運地，他們也十分願意傾囊相授」。

近日口罩令解除，該社企亦隨即出post告知公眾相關回收知識：

    點擊圖片放大

雖然樂見上門回收有市場有價值，可是實際要進行的工序也涉及不少厭惡性工作，除了要退回尚未清洗的回收物品外，也要游走不同地區屋苑收集廢物。在使命感驅使下，默默耕耘。

他分享，早期在炎炎夏日或滂沱大雨等惡劣天氣下，屢次欲乘搭公共交通工具時，卻因其攜帶的「行李」超出限制體積遭拒載。

有一次前往元朗工業區回收廠，因所帶物品體積限制無法乘搭巴士，要獨力推車45分鐘。當時氣溫達32度，熱到褲都濕透，狼狽不堪。

地區服務口耳相傳 發展B2B契機

該社企主要是透過在社交媒體說故事、藉着地區服務及擺設街站等綫下渠道推廣，靠客戶口耳相傳。一年後更陸續有大型企業如P&G、屈臣氏、銀行客等，甚至獲中小企採用服務。他又透露，在開拓B2B（企業對企業）業務時甚至不需要Cold Call：

因為較多企業主動想做，而且企業之間也會互相介紹。此後更拓展至時裝企業、地產商、知名酒商等，商務客基本上無停過。

本港未來尚有兩大關鍵需著墨　

不論是甚麼界別，貫徹可持續發展已為大勢所趨。他認為未來本港必須著墨兩大關鍵，包括：學校教育、由政府帶頭設立完善回收系統，進一步改善環保回收生態。學校教育方面，他留意到近年雖然陸續有不少有心的老師想為此出一份力，但是受不同的因素限制，最多只能安排到一、兩次以環保回收為主題的周會或早會，並非教育學生們視之為習慣：

加上沒有實踐的機會，學生們可能轉個頭就已經忘記。

綜觀世界各地發展環保產業，他認為大多都是係由學校出發，「而事實上，認識環保亦不只是上一堂課如此簡單。可能之後還要學校設立回收制度，配合每日集慣，例如由『值日生』幫手。」

記者：張寶燕

 《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】樂施達定位清晰　通關後生意明顯增長
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【換跑道追夢】女時裝設計師蛻變衝上雲霄　勉勵女性加入機師行列
2023/02/25
【換跑道追夢】女時裝設計師蛻變衝上雲霄　勉勵女性加入機師行列
【市場攻防戰】東涌雙品牌酒店　藉臨海優勢＋深度遊吸客
2023/02/19
【市場攻防戰】東涌雙品牌酒店　藉臨海優勢＋深度遊吸客
【港產AI平台】助SEN學童制定訓練內容　簡單「幾個掣」評估狀況
2023/03/05
【港產AI平台】助SEN學童制定訓練內容　簡單「幾個掣」評估狀況
【失業變創業】前港龍機師將駕駛艙搬「落地」　自製飛行模擬器延續飛行夢
2023/03/04
【失業變創業】前港龍機師將駕駛艙搬「落地」　自製飛行模擬器延續飛行夢

你可能感興趣

【換跑道追夢】女時裝設計師蛻變衝上雲霄　勉勵女性加入機師行列
16:00 2023/02/25
【換跑道追夢】女時裝設計師蛻變衝上雲霄　勉勵女性加入機師行列
【市場攻防戰】東涌雙品牌酒店　藉臨海優勢＋深度遊吸客
10:00 2023/02/19
【市場攻防戰】東涌雙品牌酒店　藉臨海優勢＋深度遊吸客
【港產AI平台】助SEN學童制定訓練內容　簡單「幾個掣」評估狀況
14:00 2023/03/05
【港產AI平台】助SEN學童制定訓練內容　簡單「幾個掣」評估狀況
手機Apps 社交平台 比賽 屈臣氏 廣告 家居 游學修 記者 太古 義工

下一篇文章

【數碼轉型】銀行業數碼化仍存難題　專家籲引入「超自動化」技術加快決策流程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【歐元定期存款】歐元定存最高7厘 花旗料歐央行加息至4厘才見頂
【歐元定期存款】歐元定存最高7厘 花旗料歐央行加息至4厘才見頂
【港元定存】中銀手機開戶迎新賞港元定存息4.8厘 邊間港銀迎新獎賞最高息？
【港元定存】中銀手機開戶迎新賞港元定存息4.8厘 邊間港銀迎新獎賞最高息？
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】 大跌市急覓避風港 1年港元定存4厘賺息兩萬元
【港元定期存款】 大跌市急覓避風港 1年港元定存4厘賺息兩萬元
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款