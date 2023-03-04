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著名基金經理黃國英分享揀美股準則 經濟重啟 重注迪士尼

股樓投資 08:14 2023/03/04

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揀美股的準則，黃國英資產管理董事黃國英講明暫時買重的，不是傳統的科網巨頭，現在最大持倉為迪士尼（DIS），貪其食正經濟重啟、業務翻身等主題。他解釋：「大家都知樂園將會重開，迪士尼勁在中國未開放，已經差不多完全恢復。然後，迪士尼重新請Bob Iger出山，出任行政總裁，《阿凡達2》又能夠在中國上畫。迪士尼已經有很長一段時間沒有超賣座電影（Megahit）打入中國市場，當票房收十多億元人民幣，拆帳一半，都有幾億元人民幣落袋。」據報道，《阿凡達2》全球票房已近22億美元，Bob Iger還在製作《反斗奇兵》（Toy Story）、《冰雪奇緣》（Frozen）和《優獸大都會》（Zootopia）等熱門系列的續集，以圖再下一城。

 

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

他形容Bob Iger，行事作風比較圓滑，之前在任15年成功把迪士尼打造成娛樂王國，包括上海迪士尼也是由他一手湊大，對開拓中國市場零舍有一手，不似得上一任不時因電影涉及敏感題材，被國內封殺，故Bob Iger再度出山，絕對是投資迪士尼的賣點之一。

的確，Bob Iger回歸迪士尼，已被市場認定為「救火隊長」，以解決串流媒體的困局，自上任以來，迪士尼股價至今累計升15.3%。在最新公布的季績，市場似乎亦收貨，截至去年12月底的季度收入按年增8%至235.1億美元，略高於市場預期，非通用會計準則（Non-GAAP）每股收益為0.99美元，亦勝過預期。資料顯示，迪士尼上季收入表現超預期，主題樂園相關業務持續亮眼，來自迪士尼樂園、體驗和產品部門的收入為87.36億美元，按年上升21%，經營利潤按年增25%至30.53億美元。

 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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期內，串流媒體（DTC）收入為53.1億美元，低過市場預期，Disney+的總訂閱量為1.62億。為了削減成本，公司宣布會裁員7,000人，約佔公司總員工的4%。黃國英說：「其實串流媒體已經開始上軌道，希望燒錢率（Burn Rate）會回落，我覺得迪士尼是有機會翻身（Turnaround）的股票，所以持倉比較多。」

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記者：林衛、張以正

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華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 迪士尼樂園 美股 港股

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