【內房危機】碧服發盈警 料去年列帳盈利下跌一半

藍籌物管股碧桂園服務(06098) 發盈警，預期截至2022 年12 月31日止十二個月公司未經審核綜合稅前利潤，公司未經審核綜合期內淨利潤，及公司未經審核歸屬於公司股東的淨利潤，將較2021年同期分別下降約34%至40%、45%至51%、51%至57%。 該下降主要是由於2022年全國新冠疫情反覆，集團配合疫情防 護措施，由此產生額外防疫成本；新冠疫情封控期間，集團部分業務及商務活動較難正常開展，對收入及利潤 產生一定負面影響；以及由集團若干收併購公司帶來的商譽及其他無形資產減值等因素導致。

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另外，集團預期截至2022年12月31日止十二個月(公司未經審核綜合收入及公司未經審核歸屬於公司股東的核心淨利潤，將較2021年同期分別錄得超過40%及超過5%的增長。該增長主要由於收費管理面積增長與社區增值服務、商業運營服務業務收入的綜合上升等因素導致。

碧服今年展望，隨着國家防疫政策優化，經濟穩步向好，業主需求不斷增加，物業行業將迎來更穩健的發展。集團將緊握市場機遇，進一步優化、創新服務和管理模式，保證公司經營、服務高質高效。基於集團良好及穩 健的財務及營運狀況，對集團未來的長期增長及發展充滿信心。

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