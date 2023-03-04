黃國英：港股要再出現大跌市機會不大 企業集資致升勢緩慢

港股從去年低位反彈8,000點後，近日升勢乏力，大市處於悶局，黃國英資產管理董事黃國英認為，港股大跌機會不大，但阻力也不少，尤其企業集資活動是最大問題，不過由於去年情況較差，今年可說從谷底走出來。在這大市悶局，與其計算着恒指上落點數，倒不如在迎來新一波升浪前做好準備。黃國英資產管理董事黃國英表示，觀乎內地政策應該不會突然出現大轉向，故港股要再出現大跌市機會不大，惟要向上的阻力也少，「現在最擔心是有些公司因缺錢要集資，或者有些主要股東捱不住，要趁這個時間窗口拋售股票套現，導致短期股市升勢緩慢。」



他續指，短期波幅可能比較窄一點，現在都是在21000點水平浮動，20000點以上應該有不錯的支持，向上的空間會大少少，始終未見到有甚麼利淡的轉變，而且港股已經跌了好多，很多股份都不是好貴。



延伸閱讀：【兔年部署】 晨星推薦逾10隻港股 受惠內地消費反彈【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

的而且確，環顧過去一個多月，如藥明系、騰訊（00700）、美團（03690）等都在反彈後回吐，但他相信這只是一個短暫情況，因這不是一個政策轉向，只是股份供應量開始增加。市況反覆，投資者也未敢看得太過長綫，首要是信心問題，就如黃國英說，若你一個不好彩5分鐘前買了一隻股票，遇着跌市，分分鐘5年都回不到家鄉，所以最重要還是信心問題，「騰訊、港交所（00388）這類股能給你信心，可以重見買入價，是讓人買得安心的公司，但這類股的數目並不太多。」他認為現在騰訊和阿里巴巴（09988）股價即使有反彈，但仍較高位跌逾60%，有排追，所以在這段時間也造就了一個較便宜的吸引力，成為了這類股份的催化劑。

黃國英曾說過，炒港股，基本上5隻就夠了，包括阿里巴巴、騰訊、美團、京東（09618）及港交所，「如果不用選股，買港交所就可以了，要升一定升，要跌一定跌，不會倒閉，不像一些停牌的內地股。」他進一步說，比如阿里系的新聞其實都幾關鍵，未來或有更利好的轉變，始終監管仍有好多變化，阿里系同樣有好大的變化，可繼續留意住發展。黃國英坦言阻力會維持多久難預測，不過去年的負面因素也正好倒過來成為今年的催化劑，包括內地監管問題、疫情放緩以及防疫政策放鬆。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正