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惠理蘇俊祺：中國將進入新上升周期 現在是入市時機

股樓投資 09:35 2023/03/04

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過去1個月，港股由亢奮歸於平淡，恒指最高見過22700點，及後掉頭回落。身為中國大好友，惠理集團（00806）聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺此刻向大家派定心丸，「中國將進入新上升周期，我們比市場更有信心！」

他指出，恒指目前市盈率只有7.6倍，遠低於過去5年平均值約10.2倍，一旦市場對中國經濟前景改觀，將會觸發估值回歸均值，反映港股有不俗的潛在升幅。「當中國經濟步入上升周期，港股估值不應低於平均數，現在是個入市時機。」

相關文章：港股回暖 惠理蘇俊祺：看好消費、財富管理和互聯網行業【見下頁】

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

蘇俊祺解釋，由「二十大」至今，港股最多反彈了50%，股市從來不會「一枝箭」向上，途中難免有人沽貨獲利或換馬。關鍵是，利好中國市場的因素陸續有來，基於當前估值跟歷史平均值尚有一段距離，大市短綫回吐，更加顯得港股抵買。「我們覺得現在大市估值仍然低估了中國經濟反彈的潛力。除此之外，中國今年很大機會在全球資產配置中，贏得超額回報的重要資產類別，因為美國、歐洲和日本等發達市場，今年經濟未必做得太好，甚至美國也有經濟衰退的風險。至於債市，我們覺得今年大幅度減息的機會相對較微，債券表現也不一定好。相對而言，中國股票更為突出。」據惠理的市場展望，今年北亞（日本除外）股票是唯一部署增加持倉的資產類別，美國、歐洲和其他新興市場股票會降低持倉，日本及南亞股票的持倉則維持不變。

 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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的確，因低基數的關係，市場普遍預測今年中國經濟增速回復至5%或以上，且在主要經濟體之中，唯一加速增長的市場。然而，惠理不單看好今年經濟復甦，更有信心中國經濟在未來兩、三年會走入上升周期，從而拉動中港股市的估值水平回歸均值，可謂中國大好友。

 

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記者：張以正

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