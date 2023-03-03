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【業績｜本港地產股】鷹君去年核心盈利增3%　停派特別息、股息率7厘變4厘

股市 23:31 2023/03/03

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【業績｜本港地產股】鷹君去年虧損收窄至2億元、派末期連特別息1元

鷹君  （00041）  公布，撇除投資物業公平值變動影響，集團2022年核心盈利按年增3%至14億元。計及相關項目後，鷹君去年列帳虧損1.81億元，按年收窄64%。鷹君維持派末期股息每股0.5元，但因應再派特別股息，全年每股派息0.83元，按年少38%。

以鷹君周五股價收報18.4元，現價股息率回落至4.5厘。

鷹君去年核心業務中，物業銷售收益按年跌49%至9.2億元，主要來自白石角「朗濤」銷售入帳。另外，酒店分部收益增88%至39.3億元，來自冠君產業信託 （02778） 的管理費和分派收入分別跌9%和13%。

公司指，去年酒店投資組合受惠於英國、美國及澳洲恢復無限制入境後，對高端酒店的需求激增，抵銷香港和上海酒店受疫情影響的低谷，而自去年第三季，香港放寬防疫限制後月，酒店業務稍有改善。

年底推售何文田項目

鷹君預計，今年香港和中國經濟前景改善，酒店業及零售業將隨著訪港旅客數量回升而得到改善，對住宅物業的需求亦將隨著來自內地的潛在買家回升而得到支持，這將有利於朗濤餘下單位以及預計於2023年底推出何文田新項目的銷售。

至去年底，鷹君槓桿比率為36.9%，按年增2.9百分點。連同冠君產業信託、LHI及美國基金的總借貸共333.3億元，較2021年底的335億元輕微減少，浮息借貸比例為55.2%。於報告期日，整體利息覆蓋比例為3.9倍。

相關文章：

【業績｜新地系】新鴻基地產中期基礎純利按年跌36.1%至94.7億元　中期息1.25元

【業績│地產股】新世界曾跌10%　上半年基本溢利減少14%　息減少18%至0.46元　可預見的將來並沒有供股或配股計劃

記者：宋佩恩

港股 業績公布 本港地產股 鷹君（00041）
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