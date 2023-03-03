【裏裏外外@iM網欄】一齊郁手郁腳瘦肚腩！

疫情紓緩，加上通關丶口罩令除消後，好多朋友相約聚會，市面一片熱鬧氣氛。我也不例外，好高興和新知舊友見面，但看見好多舊友發福不少，他們不約而同要求我指教如何減肥瘦身。

但問題是，好多朋友都說時間不夠用，因約會每日都排得好滿，要還「見面債」。所以他們要求可否用最短時間，又有效方法減肥。今次教大家幾個簡單的練習, 每日幾分鐘，就可以瘦身減肚腩。

Tips 1: 打開雙臂，左手向上，右手向下（圖1），然後右手向上，左手向下（圖2），左右手臂互相交替向上、向下，盡量打開腋下，速度可快丶也可以慢。但如果你有五十肩等問題，自然會慢慢做，因為抬不起手臂。日子有功，可以加快速度，五十肩問題也自然紓緩。你只要每日做50 次，有助疏通淋巴，也可以瘦手臂，收緊腹部。

▲ 圖1

▲ 圖2

Tips 2:

打開雙手，屈曲手臂並盡量向後伸展（圖3、圖4），然後向前（圖5），快速前後交替，每日做50 次。這動作有助開肩美背，令腹部緊致。

▲ 圖3

▲ 圖4

▲ 圖5

Tips 3:

十指緊扣（圖6）並放在身體下方（圖7），然後慢慢將雙手向前伸展，直至拉到頭上（圖8），感覺手臂靠近耳邊（圖9），如果初練習的人，可能未必可以拉近耳邊（圖10），但這沒有問題，多練習慢慢就可以提升至耳邊。再從頭上，將雙手伸展反回身體下方位置（圖6），這樣每日重覆伸展手臂50 次，有助瘦肚腩丶手臂及後背的功效。

▲ 圖6

▲ 圖7

▲ 圖8

▲ 圖9

▲ 圖10

Tips 4:

靠牆站立，盆骨、腰丶背丶肩膊及後腦緊貼牆，雙腳距離牆約半尺位置（圖11），然後抬起腳指，腳跟貼近瑜伽墊上（圖12），感覺腹部向上收緊，維持3分鐘。這動作可以改善盆骨傾前問題，加強腹部核心力量，持之以恆，就可以減去肚腩。

▲ 圖11

▲ 圖12

你在加緊瘦腹部時，當然也要注意不可暴飲暴食，否則事倍功半！記得早餐食皇帝餐（豐富及營養早餐），中午食皇子餐（食得好，份量適中），晚餐要做乞丐了（份量少、流質餐），明白嗎？

這次Snatam Kaur 會為你演唱Mul Mantra ，感覺好清新，好舒服，好似身體「無肉一身輕」一樣。快快來聽聽啦！

作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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