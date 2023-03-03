▲ 【林建岳旗下】麗新發展1.67億元向邱達昌購入大埔高爾夫球場項目股權

林建岳旗下麗新製衣 （00191） 、麗新發展 （00488） 公布，麗新發展全資附屬行使認購股權，向邱達昌持有6成投票權的賣方，收購期權股份，佔目標公司已發行股本15%。麗新系表示，收購期權股份的總代價包括期權價1.155億元以及在完成交易時支付的行權價約4620萬元，整項交易總代價為1.617億元，以麗新發展內部資源支付。

麗新系表示，完成交易後將持有目標土地的15%權益，該土地為大埔汀角船灣，將用作開發一個具有配套設施的18洞高爾夫球場，並有於高爾夫球用品店、餐飲設施、高爾夫球學院、高爾夫球練習場及配套住宿。

公司表示，截至公告日期，目標土地的開發計劃尚未落實。在交易前，邱達昌一方持有目標公司的55%股權，其餘股權由一名獨立第三方持有。

麗新發展集團認為，通過投資目標公司並參與目標土地開發項目，將令麗新發展的發展組合多元化並得以充實。

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