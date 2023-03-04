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港股回暖 惠理蘇俊祺：看好消費、財富管理和互聯網行業

股樓投資 07:04 2023/03/04

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港股自去年10月低位反彈後，大部分時間在20000點至21000點上落，惠理價值基金的表現亦見回升，去年錄得虧損28.1%，但今年1月基金回報已轉正，錄得11.5%升幅。投資氣氛逐漸回暖，惠理集團（00806）聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺表示，最重要是好的行業和好的管理層，找到好公司，買些好的行業長綫持有，「我們看好消費、財富管理和互聯網行業，由4、5年前到現在都沒有改變。」

消費為拉動經濟的火車頭之一，在過去爆疫3年，無論是封控的影響，或是市民購買欲大減，種種因素之下都嚴重影響消費。蘇俊祺解釋，2021年中國勞動人口開始達高峰，過去20年由中國加入世貿，至2021年中國經濟一直享受人口紅利，無論是勞動人口或整體人口增長，但現在中國進入另一個階段，包括人口老化，勞動人口可能見頂；同時，中國的服務業有更快增速，因為當人均國內生產總值（GDP）去到2萬美元，現在中國是1.4萬美元，由開始發展至2萬多美元，服務業會有快於其他行業的增長。由於服務業最需要人手，在供需的情況下，未來5至10年工資水平繼續提升的機會很大。「我們覺得中國消費者不缺錢，包括存款、企業淨負債又低，現在只差信心問題，信心不會一朝一夕恢復，一旦開放就回復，當然這過程不會一兩個月就恢復信心，而是要一個過程，只要信心回來，投資亦會開始重投市場，幾個齒輪同時開動。」

 

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

過去大眾把財富投放到房地產上，但隨着過去不同的政策對房地產市場的管控，資產開始轉向其他投資領域，其中財富管理行業亦變得愈來愈重要。蘇俊祺指出，一個家庭資產分布中可見在過去10年，房地產佔個人資產最大部分，但是過去10年見到每年都在下跌，惟一些被管理的理財產品或者基金則每年上升，當中主要有兩個因素驅動，一個是正常發展，因為可能中國經濟剛剛起飛，大家賺到第一桶金第一件事就是買樓，但買了第一層樓之後，財富會繼續增加，可能會用來投資。

至於互聯網，雖然外界都認為幾大科網巨頭最風光的日子已經過去，不過這行業前景仍被看好。蘇俊祺形容互聯網就是一個Proxy of China，「其實幾間互聯網大企業都是跟消費相關，就算是廣告，賣的廣告都是因消費而賣，所以我們覺得互聯網是一個Proxy of China，當中都是好的行業。「中國經濟增長最快的一個階段已經過去了，但互聯網行業的增長都是快過經濟增長，互聯網行業從前最輝煌的日子，一年升超過幾十%，年年升，這種高速增長時期已經過去，接下來我們預期行業趨向平穩發展。長綫而言，優質互聯網公司每年都能帶來合理的回報，買他們就等如買中國。」

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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記者：張以正

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