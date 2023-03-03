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【業績│REIT】滙賢產業信託增末期分派22%　全年分派仍減少、現價股息率7.25厘

股市 22:42 2023/03/03

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【業績│REIT】滙賢產業信託增末期分派22%　全年分派仍減少、現價股息率7.25厘

長實 （01113） 及東方海外 （00316） 合作投資的匯賢產業信託 （87001） 公布，2022年全年可分派金額跌9.2%至5.75億元（人民幣，下同）；分派金額為5.17億元，分派比率維持90%。匯賢產業信託每基金末期分派按年增22%至0.0318元，但全年分派仍按年跌11%，共0.0834元。

以滙賢周五（3日）收報1.15人幣，現價股息率約7.25厘。

匯賢產業信託去年總收益按年跌14%至22.02億元，物業收入淨額按年跌15.6%至13億元。

以業務劃分，匯賢旗下酒店物業組合表現最差，全年虧損9800萬元，2021年同期虧損3100萬元，旗下四家酒店入住率介乎16.5%至43.1%；商場組合分部盈利跌24%至5.22億元；寫字樓和公寓組合的分部溢利大致維持不變，分別貢獻7.93億元和8300萬元。

集團表示，2023年春節期間入住率及房價顯著上升，旗下購物中心將繼續致力在租戶組合、佔用率及租金之間取得平衡；預期匯率及利率預計今年持續波動，將密切就資金需求而定期檢討財務策略。

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記者：宋佩恩

基金 內地物業 商場 匯賢產業信託（87001） 東方海外（00316） 物業 長實
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