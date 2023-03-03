【新股IPO】維天運通傳以招股下限2.9元定價

消息指，內地數字貨運平台維天運通（新上市編號：02482）傳將以招股價下限2.9元定價，集資約1.25億元。維天運通已於周四截飛，並於下周四（9日）掛牌；其招股價介乎2.9元至3.5元。據悉，孖展錄得超額認購近14倍，借出2.23億元。



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集資所得，其中約45%將用於進一步升級並加強數字貨運業務；約15%用於進一步擴大卡友地帶及卡加車服；約20%用於增強研發力度及加強技術；約10%將用於招募額外銷售、營銷及營運人員能力；約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。

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記者：張以正