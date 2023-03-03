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【新股IPO】維天運通傳以招股下限2.9元定價

股樓投資 20:35 2023/03/03

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消息指，內地數字貨運平台維天運通（新上市編號：02482）傳將以招股價下限2.9元定價，集資約1.25億元。維天運通已於周四截飛，並於下周四（9日）掛牌；其招股價介乎2.9元至3.5元。據悉，孖展錄得超額認購近14倍，借出2.23億元。
 

【同場加映】溫股知新：港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

集資所得，其中約45%將用於進一步升級並加強數字貨運業務；約15%用於進一步擴大卡友地帶及卡加車服；約20%用於增強研發力度及加強技術；約10%將用於招募額外銷售、營銷及營運人員能力；約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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記者：張以正

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維天運通（02482） IPO 港股

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