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【盈警｜物管股】碧桂園服務跌10%　預告去年列帳盈利跌一半　核心盈利照錄增長

股市 10:10 2023/03/06

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【盈警｜物管股】碧桂園服務預告去年列帳盈利跌一半　核心盈利照錄增長

碧桂園服務 （06098） 公布，經初步評估管理賬目，預期去年全年綜合收入按年增逾40%，而核心淨利潤按年增逾5%。碧桂園服務表示，增長主要受惠於收費管理面積增長，以及社區增值服務、商業營運服務業務收入上升所致。

碧桂園服務低開3%後走低，現跌一成，報14.42元，創去年11月14日低。

碧桂園服務2021年綜合收入為288.43億元（人民幣，下同），核心淨利潤為46.1億元。

不過，碧桂園服務同時公布，去年未經審核稅前利潤按年跌34%至40%，列帳盈利按年跌51%至57%。公司解釋，去年因應全國疫情反覆，產生額外防疫成本，另外公司為若干收併購公司帶來的商譽及其他無形資產減值，都拖低列帳盈利表現。

碧桂園服務2021年稅前利潤為56.73億元，列帳盈利為40.33億元。

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記者：宋佩恩

港股 業績公布 碧桂園服務（06098）
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