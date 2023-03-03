【帶你睇盤】朗屏上車半新盤之選　兩房呎價不用1.45萬

元朗近年有不少新盤供應，吸引不少用家及投資者入市，客源有一定保證。今次利嘉閣推薦的屋苑為映御，由新鴻基地產發展，最大賣點是可步行至港鐵朗屏站及元朗站，而且於2017年開始入伙，樓齡較新，不用擔心大維修問題。

放盤單位為映御1座中層J室，實用面積454平方呎，現時叫價655萬元（最後更新日期：2023年3月3日）。據了解，單位現有租客，5月開始生約，需一個月書面通知租客交吉。

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放盤單位 映御1座中層J室（物業編號：BB69293083） 實用面積 454平方呎 間隔 兩房 叫價 655萬元 賣點 落地玻璃，全屋光猛開揚。

開放式廚房，增空間感。

新鴻基出品用料一流，酒店式管理。

單位現有租客，5月開始生約，一個月書面通知租客交吉。

距離西鐵站只需8分鐘，與Yoho Town相同，但樓齡新，性價比高。

朗壹商場即將落成，生活更便利。樓上建有十多層辦公室，增加居住需求，帶來升值潛力。

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