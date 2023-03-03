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【帶你睇盤】朗屏上車半新盤之選　兩房呎價不用1.45萬

股樓投資 21:13 2023/03/03

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元朗近年有不少新盤供應，吸引不少用家及投資者入市，客源有一定保證。今次利嘉閣推薦的屋苑為映御，由新鴻基地產發展，最大賣點是可步行至港鐵朗屏站及元朗站，而且於2017年開始入伙，樓齡較新，不用擔心大維修問題。 

放盤單位為映御1座中層J室，實用面積454平方呎，現時叫價655萬元（最後更新日期：2023年3月3日）。據了解，單位現有租客，5月開始生約，需一個月書面通知租客交吉。 

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放盤單位 映御1座中層J室（物業編號：BB69293083）
實用面積 454平方呎
間隔 兩房
叫價 655萬元
賣點
  • 落地玻璃，全屋光猛開揚。
  • 開放式廚房，增空間感。
  • 新鴻基出品用料一流，酒店式管理。
  • 單位現有租客，5月開始生約，一個月書面通知租客交吉。
  • 距離西鐵站只需8分鐘，與Yoho Town相同，但樓齡新，性價比高。
  • 朗壹商場即將落成，生活更便利。樓上建有十多層辦公室，增加居住需求，帶來升值潛力。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3JbCVYb

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

元朗 映御 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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