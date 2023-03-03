【帶你睇盤】朗屏上車半新盤之選　兩房呎價不用1.45萬

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元朗近年有不少新盤供應，吸引不少用家及投資者入市，客源有一定保證。今次利嘉閣推薦的屋苑為映御，由新鴻基地產發展，最大賣點是可步行至港鐵朗屏站及元朗站，而且於2017年開始入伙，樓齡較新，不用擔心大維修問題。
放盤單位為映御1座中層J室，實用面積454平方呎，現時叫價655萬元（最後更新日期：2023年3月3日）。據了解，單位現有租客，5月開始生約，需一個月書面通知租客交吉。
|放盤單位
|映御1座中層J室（物業編號：BB69293083）
|實用面積
|454平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|655萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢