有盈退休：做個無煩惱的收租公

談到領展（00823），身邊老友、長年聽眾及讀者，都知小弟是「領展專家」，因小弟由上市10元以下買買買，買到60元才停手，如今揸住的，平均價30元，早已立於不敗之地。最近領展突然宣布以5供1供股，頗有「焗供」之勢，不滿聲音立即湧現。小弟有無不滿？



投資就是這樣，那有「大長升」的呢？又有誰能在3年前會估算到美息會如此「升空」呢？既然大家皆無水晶球，這就一齊面對問題，承擔股東責任可也。小弟早年不停買領展，除肯定其資產優質及運作透明度特高外，其中一種心態——做過無煩惱的包租公。

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做收租公不划算

多年前，小弟曾嘗試學人買樓收租，發覺「煩到黐綫」。租客當你是「7–11」，單位有任何問題，包括電器壞、天花及窗台滲水、塞渠……總之就第一時間找你，要求立即搞定。



喂！喂！你打工我打工，小弟分分鐘的時間遠遠「貴」過你，要「辰時卯時」服侍你？「咪搞！」更甚，遇上個衰租客，不但拖租欠租，更隨時掉低鎖匙就失蹤！



走前將間屋弄成「災場」，又或變態式破壞，將所有渠塞堵了。

老友，收一兩厘租金要應付N咁多難題，怎樣划算？於是，把心一橫，決定以後不做「收租公」。

揸領展間接收租

不過，領展一上市，立即發現，原來持有領展，也是等於做「收租公」，因間接可以持有大量商場、車位、商廈、街市等。不過，勝在完全無煩惱，毋須自己出馬收租及接租客投訴電話，更不用修理或追租，領展替小弟搞定一切租務問題。



更好的是，年年4厘以上租金，收入遠比自己放出單位租值高。



當然，物業價值永遠有高有低，領展股價也直接反映。任何投資，升升跌跌皆正常。如今領展跌，小弟反而思考應否加碼？等於物業價格跌，一於執多幾間「放租」呀！

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍