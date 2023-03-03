【新股IPO】嘉創房地產2421以介紹方式上市 嘉利國際4派1方式實物分派

嘉利國際（01050）分拆的嘉創房地產（02421）以介紹方式主板上市，預期將於3月23日掛牌上市，每股2,000股，獨家保薦人為東興證券(香港)。嘉利國際董事會批准及宣派有條件實物分派，根據分派，合資格股東將有權就於分派記錄日期每持有4股嘉利國際股份，獲發1股部嘉創房地產股份，按連權基準買賣股份的最後日期3月14日，截止股份過戶日期為3月17日。





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嘉創房地產為精品住宅物業發展商，主要在東莞、惠州及佛山迅速發展的住宅市場(如東莞及惠州)開發及銷售住宅物業。於估值日期，公司手上有7個物業發展項目，包括5個已完成項目(各期嘉輝豪庭及羅浮公館)。

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記者：張以正