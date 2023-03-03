港交所：滬深港通股票標的範圍再擴容 互聯互通機制又一重要里程碑

港交所（00388）宣布，互聯互通股票標的範圍自本月13日起將進一步擴大，屆時符合有關條件的在港主要上市外國公司股票將被納入港股通股票標的。同時滬股通和深股通股票標的範圍也將擴大至包含符合一定條件的上證A股指數或深證綜合指數成份股。





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港交所集團行政總裁歐冠昇表示，此次擴容對於兩地市場和廣大投資者來說都是好消息，是互聯互通機制不斷發展和優化的又一重要里程碑，也是交易所與內地合作夥伴及兩地監管機構緊密合作、精心準備的成果。他又指，今年是互聯互通迎來重大優化的一年，未來將繼續與市場各方共同努力，進一步優化和拓展互聯互通機制，提升香港與內地市場的吸引力，連接中國與世界，期望可在未來幾個月帶來更多好消息。

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記者：張以正