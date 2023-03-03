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太子30年舊樓突上樓書　疑趁市旺出售餘貨

股樓投資 20:27 2023/03/03

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樓市交投氣氛持續好轉，位於太子廣東道的安英大廈，落成約30年，剛突擊上載樓書，賣方為捷英發展有限公司。值得留意的是，雖然項目設36伙，但大部分單位於早年售出，現僅餘3伙單位未賣。 

據樓書資料顯示，項目有一部升降機，2樓至17樓為標準樓層，每層2伙，而1樓及18樓則是特色戶單位，前者連平台，後者連天台。單位實用面積一律259平方呎，提供一房及兩房間隔。

    點擊圖片放大
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翻查成交記錄，項目二手買賣不多，去年1月至今累錄兩單買賣，其中低層A室以410萬元易手，高層B室則以398萬元易手。 

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撰文 : 黃卓賢

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