  • 19°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【永利澳門 1128】擬發行6億美元可轉換債券 望改善流動資金 永利澳門跌逾4%

股樓投資 19:18 2023/03/03

分享：

分享：

永利澳門（01128）擬發行6億美元可轉換債券，拖累股價逆市下跌，一度低見7.5元，最多跌逾7%，創3個月低位，收報7.73元，跌4.3%，成交額10.5億元。

同場加映﹕【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

永利澳門公布，將發行2029年3月7日到期、價值6億美元的可轉換債券，年息4.5厘，初步轉換價每股10.24元，較昨日（2日）收市價溢價近27%。若悉數轉換債券，可轉換為近4.6億股股份，相當經擴大後已發行股本約8.1%，而完成悉數轉換債券後，母公司永利渡假村持股比例將由71.6%降至65.8%。公司指，債券所得款項將作一般營運用途，可改善集團流動資金及財務狀況。

【ChatGPT熱潮】 據報騰訊針對ChatGPT對話式產品 成立「混元助手」項目組【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

大摩發表研究報告指，轉換後集團股票或稀釋約10%，考慮到行業在今年第一季已將自由現金流轉為正數，這個轉換攤薄將為負面，因此維持其「與大市同步」投資評級，目標價8.5元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 港股 永利澳門（01128）

上一篇文章

【iM人物專訪】港鐵推動智能化服務 迎接中港兩地通關機遇

下一篇文章

【賽馬會】馬會承諾不會因有關額外博彩稅而裁員 並維持每年不少於45億元恆常捐款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股神忠告】巴菲特給兒女的忠告 3個適合香港人的真實忠告
【股神忠告】巴菲特給兒女的忠告 3個適合香港人的真實忠告
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【震撼媽媽谷】尿片套票之亂 上集 套票是如何運作?
【震撼媽媽谷】尿片套票之亂 上集 套票是如何運作?
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款