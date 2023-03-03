【永利澳門 1128】擬發行6億美元可轉換債券 望改善流動資金 永利澳門跌逾4%

永利澳門（01128）擬發行6億美元可轉換債券，拖累股價逆市下跌，一度低見7.5元，最多跌逾7%，創3個月低位，收報7.73元，跌4.3%，成交額10.5億元。

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永利澳門公布，將發行2029年3月7日到期、價值6億美元的可轉換債券，年息4.5厘，初步轉換價每股10.24元，較昨日（2日）收市價溢價近27%。若悉數轉換債券，可轉換為近4.6億股股份，相當經擴大後已發行股本約8.1%，而完成悉數轉換債券後，母公司永利渡假村持股比例將由71.6%降至65.8%。公司指，債券所得款項將作一般營運用途，可改善集團流動資金及財務狀況。

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大摩發表研究報告指，轉換後集團股票或稀釋約10%，考慮到行業在今年第一季已將自由現金流轉為正數，這個轉換攤薄將為負面，因此維持其「與大市同步」投資評級，目標價8.5元。

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記者：郭秀慧