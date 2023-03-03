  • 19°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄鋁大股東歐柏嘉：俄羅斯國庫明年恐乾塘　需要友好國家投資

股市 19:27 2023/03/03

分享：

分享：

俄鋁 （00486） 大股東、俄羅斯鋁業大亨歐柏嘉（Oleg Deripaska）周四（2日）表示，俄羅斯如未能從「友好」國家獲得投資以打破制裁對經濟的影響，俄羅斯政府最快明年便會耗盡資金。彭博報道，歐柏嘉在西伯利亞的Krasnoyarsk經濟論壇上說：「明年已經沒有錢了。我們將需要外國投資者。」

歐柏嘉稱，對俄羅斯而言，「建立國家資本主義並非選項」，提倡應持續發展市場經濟。他認為政府需要確保俄羅斯具足夠吸引力，向投資者保證安全的商業氛圍、更多經濟自由度及競爭，而目前歐美制裁會為俄羅斯帶來嚴重壓力。

歐柏嘉表明，俄羅斯與國內企業應該認真尋求，其他有俄國急需資源的國家前來投資。他稱過往俄羅斯一直自認是歐洲國家，但未來俄國需要重新審視曾經的亞洲歷史。

相關文章：

【互聯互通】滬深港通3月13日擴容　港股通納入外國公司、俄鋁PRADA未入圍　北向增逾千隻A股

編輯：胡學能

港股 經濟 美元 中國 美國 俄羅斯 俄鋁（00486）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【新能源車】乘聯會：2月新能源車銷量按月升6成　比亞迪銷量繼續奪冠　Tesla中國銷量升12.6%

下一篇文章

【電視廣播TVB】TVB「小股東大聯盟」聲稱獲逾5%股東支持開EGM、3月中旬公布安排　TVB：無收到召開EGM通知（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【恒指夜期+北水】北水續錄22.5億元淨流入　買中移動沽建行招行　恒指夜期微跌1點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續錄22.5億元淨流入　買中移動沽建行招行　恒指夜期微跌1點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美國出手俄烏戰爭吹和風　夜期收市升219點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美國出手俄烏戰爭吹和風　夜期收市升219點（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘
【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘
【美股期貨】道指期貨微升29點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微升29點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【港元滙價】港滙跌至7.8498　大戶套息交易帳面可賺13厘？
【港元滙價】港滙跌至7.8498　大戶套息交易帳面可賺13厘？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款