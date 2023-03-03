【烏克蘭戰爭】俄鋁大股東歐柏嘉：俄羅斯國庫明年恐乾塘　需要友好國家投資

俄鋁 （00486） 大股東、俄羅斯鋁業大亨歐柏嘉（Oleg Deripaska）周四（2日）表示，俄羅斯如未能從「友好」國家獲得投資以打破制裁對經濟的影響，俄羅斯政府最快明年便會耗盡資金。彭博報道，歐柏嘉在西伯利亞的Krasnoyarsk經濟論壇上說：「明年已經沒有錢了。我們將需要外國投資者。」

歐柏嘉稱，對俄羅斯而言，「建立國家資本主義並非選項」，提倡應持續發展市場經濟。他認為政府需要確保俄羅斯具足夠吸引力，向投資者保證安全的商業氛圍、更多經濟自由度及競爭，而目前歐美制裁會為俄羅斯帶來嚴重壓力。

歐柏嘉表明，俄羅斯與國內企業應該認真尋求，其他有俄國急需資源的國家前來投資。他稱過往俄羅斯一直自認是歐洲國家，但未來俄國需要重新審視曾經的亞洲歷史。

相關文章：

【互聯互通】滬深港通3月13日擴容 港股通納入外國公司、俄鋁PRADA未入圍 北向增逾千隻A股

編輯：胡學能