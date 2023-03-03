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【嗶哩嗶哩業績】 嗶哩嗶哩上季虧損收窄 料今年收入至少增約一成 股價抽升逾10%

股樓投資 18:33 2023/03/03

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嗶哩嗶哩（09626）上季經調整淨虧損收窄至13億元人民幣，按年收窄21%、按季收窄26%。公司指，收入上升和平均日活躍用戶增加，預計今年收入將最多增長19%。股價今早（3日）高開10%，一度高見170.8元，最多升逾11%，收報168.9元，仍大升10.3%，成交額10.6億元。

同場加映﹕【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

嗶哩嗶哩昨日（2日）收市後公布業績，去年第四季收入61.4億元（人民幣，下同），按年升6%；淨虧損由去年同期的20.9億元收窄至近15億元；經調整淨虧損13億元，按年收窄21%，相當於每股經調整淨虧損3.31元，2021年同期為4.22元。期內，日均活躍用户達9,280萬，按年增長29%；月均活躍用户達3.3億，按年增長20%；平均每月付費用户達2,810萬，按年增長15%。

【中聯通 762】 聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升 股價抽升逾6%【見下頁

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全年看，收入219億元，按年增近13%；淨虧損則擴大至75億元，2021年淨虧損為67.1億元。毛利38.5億元，按年減少4.8%；每股虧損18.99元。

公司表示，將保持嚴格成本控制措施，繼續改善利潤率並進一步收窄虧損。公司計劃，將於未來24個月內回購最多5億美元的美國存托股。展望未來，公司預計今年全年淨營業額將達到240億元至260億元，按年升9.6%至18.7%。

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記者：郭秀慧

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