全屋傢俬齊備　國內客1.9萬承租匯璽一房

香港置業林軒霆表示，中港正式通關，有不少國內專才來港。南昌佔匯璽2B座中層E室，實用面積約351平方呎，屬一房間隔，向東望開揚市景。林軒霆指，業主以約1.9萬元放租1星期後吸引國內客洽詢，雙方經議價後以1.8萬元租出，實用呎租約51.2元。據悉，新租客為夫婦，心儀單位景觀開揚，有齊全屋的傢俬，故睇樓數次即決定承租。

資料顯示，業主2017年4月以約723.7萬元購入上述單位，現租出享近3厘租務回報。

延伸閲讀【多圖】雨後示範單位陪你睇 間隔方正 露台寬闊【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機