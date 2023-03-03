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全屋傢俬齊備　國內客1.9萬承租匯璽一房

股樓投資 18:32 2023/03/03

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香港置業林軒霆表示，中港正式通關，有不少國內專才來港。南昌佔匯璽2B座中層E室，實用面積約351平方呎，屬一房間隔，向東望開揚市景。林軒霆指，業主以約1.9萬元放租1星期後吸引國內客洽詢，雙方經議價後以1.8萬元租出，實用呎租約51.2元。據悉，新租客為夫婦，心儀單位景觀開揚，有齊全屋的傢俬，故睇樓數次即決定承租。

資料顯示，業主2017年4月以約723.7萬元購入上述單位，現租出享近3厘租務回報。

延伸閲讀【多圖】雨後示範單位陪你睇 間隔方正 露台寬闊【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

南昌 匯璽 香港置業 二手市場

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