【網路安全】去年網路攻擊激增38%　企業平均每周遭逾千次攻擊

各大科技應用都隱藏著網絡安全危機，全球企業紛紛數碼轉型，讓黑客有更多機會有機可乘。網絡安全解決方案供應商Check Point近日發布《2023 年網絡安全報告》，指出網路攻擊和破壞性惡意軟件激增，企業平均每周都會遭受過千次的攻擊。

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據該報告顯示，2022年網路攻擊數量較前年同期增長38%，企業平均每周遭受1,168次攻擊。當中教育和研究行業仍是網路攻擊的重災區，而醫療行業所受攻擊也較2021年同期增長74%。 強調更小型、靈活的黑客和勒索軟件團體著力入侵混合工作環境使用的協作工具。

此外，該企報告發現，去年其他主要網絡安全趨勢和行為，包括新型勒索軟件的興起，以及東歐與中東衝突地區黑客行為主義（hacktivism）的蔓延，反映出黑客團體亦較以往更具組織有序、攻擊效果亦更顯著，以及勒索軟件攻擊的辨識和跟蹤更具挑戰性。另黑客已轉向掃描雲端供應商的IP位址範圍，顯示黑客有意從企業雲端網絡中，獲取敏感資訊和關鍵服務。

Check Point香港及台灣技術總監侯嘉俊表示，在未來12個月，攻擊數量毫無疑問將不斷增加。隨企業將系統遷移至雲端，黑客攻擊範圍擴大，「我們使用的正當工具將進一步受網路犯罪分子操縱」。該企香港及澳門區總經理周秀雲則建議，企業首席資訊安全官（CISO）應持續對員工提供網路安全培訓。讓他們員工加強對當前威脅和攻擊新策略的認識，從而避免企業在未來受惡意攻擊威脅。

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責任編輯：殷凱怡

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